Günay Musaveya'dan New York sokaklarında mayolu poz

Azeri manken Günay Musayeva modacı Rufat İsmayil’in ‘Affair’ koleksiyonunu tanıtmak için New York sokaklarında poz verdi.

11 Kasım 2019, Pazartesi 08:55
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Günay Musaveya'dan New York sokaklarında mayolu poz

Trafiğin yoğun olduğu bir saati seçen Musayeva meraklı bakışlar karşısında coştu.

'34 bedene düştüm. Ama pişmanım'

Selim Akar’ın çektiği karelerde mankenin zayıflığı dikkat çekti. Günay Musayeva “6 kilo verdim, 34 bedene düştüm. Ama pişmanım. Çünkü insanın sağlığı bozuluyor” demişti.


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