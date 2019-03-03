Günay Musayeva ile Rufat İsmayil aşk mı yaşıyor?

Manken Günay Musayeva, 13 Şubat'ta Azeri kökenli Türk modacı Rufat İsmayil'in New York'taki defilesinde podyuma çıkmıştı.

Günay Musayeva ile Rufat İsmayil'in defile sonrası yakınlaştığı ve 2 haftadır flört ettiği söyleniyor.

Günay Musayeva, 2011'de evlendiği oyuncu Tolga Karel'den 2015'te boşanmıştı.

Boşanmanın ardından oğlu Cihangir için 500 liralık nafaka bağlanmış fakat Tolga Karel onu da ödemeyince Günay Musayeva isyan etmişti.

Her fırsatta eski eşiyle ilgili sivri açıklamalar yapan Günay Musayeva son olarak yaptığı açıklamada ''Tolga aylık 500 TL'lik nafakayı veremiyor. Oğlunu hiç aramıyor. Çok zor günler geçirdim. Bunların suçlusu Tolga. Zaten oğlum da artık babasını sormuyor'' demişti.

Tolga Karel de, "Oğlumun annesi hakkımda kötü konuştu. Allah'a havale ediyorum. Bana Cihangir'i göstermiyor. Ama savcılık kararı ile göreceğim demişti.

Tolga Karel, boşandıktan bir yıl sonra da Amerikalı Sarah Scotti ile evlenip Chicago'ya yerleşti. Nisan 2017'de de kızı Mia doğdu.

Tolga Karel'in geçen aylarda da TIR şoförlüğüne başladığı ortaya çıkmıştı.