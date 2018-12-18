Güncel altın fiyatları (18 Aralık 2018 altın fiyatları)

Yatırımcısı güncel altın fiyatlarını araştıyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 214,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 214,80 liradan, bin 414 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 435 liradan, 196 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 200 liradan, bin 382 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 402 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

691 liradan alınan Yarım Ziynet 701 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

346 liradan alınan Çeyrek Ziynet 351 liradan satıldı.