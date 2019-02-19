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Güncel altın fiyatları (19 Şubat 2019 altın fiyatları)

Alıcısı ve satıcısı piyasadaki son rakamları merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,40 lira oldu.

19 Şubat 2019, Salı 18:11
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Güncel altın fiyatları (19 Şubat 2019 altın fiyatları)

Yatırımcısı altında son rakamları merak ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 227,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,40 liradan, bin 497 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 518 liradan, 207,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211,20 liradan, bin 463 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 483 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

732 liradan alınan Yarım Ziynet 742 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

366 liradan alınan Çeyrek Ziynet 371 liradan satılıyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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