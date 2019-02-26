Güncel altın fiyatları (26 Şubat 2019 altın fiyatları)

Alıcısı ve satıcısı altında son rakamları merak ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 226,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,30 liradan, bin 490 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 511 liradan, 206,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210,20 liradan, bin 456 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 486 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

728 liradan alınan Yarım Ziynet 738 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satıldı.

KAYNAK: İHA