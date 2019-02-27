Güncel altın fiyatları ( 27 Şubat 2019 altın fiyatları)

Yatırımcısı altında son rakamları merak ediyor. Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 225,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226 liradan, bin 488 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 509 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 454 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 474 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

727 liradan alınan Yarım Ziynet 737 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satıldı.

Kaynak: İHA