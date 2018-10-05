Güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar? (5 Ekim Cuma)
Koca bir haftayı geride bırakıyoruz. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları merak edilirken çeyrek, gram, yarım, tam ve Cumhuriyet Altını'nın seyri merak ediliyor. İşte 5 Ekim Cuma altın fiyatları...
Pazartesi gününü büyük bir düşüşle kapatan altın fiyatları, salı gününden bu yana yükselişte... Dün yüzde 2,32 değer kazanan çeyrek, gram, yarım, tam ve Cumhuriyet Altını'nın bugünkü seyri merak ediliyor. Dün 237,83'le günü kapatan gram altın şu sıralar 239,30'dan satılırken çeyrek altın 392,16 liradan işlem görüyor.
İŞTE 5 EKİM CUMA ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın, alış 238,71 lira üzerinden işlem görürken, satış 239,30 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın, alış 382,35 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 392,16 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
Cumhuriyet altını fiyatı alış 1.578,00 lira, satış 1602,00 Türk Lirasından işlem görüyor.
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altın fiyatı, alış 1527.15 lira, satış 1559.03 liradan işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın, alış 763,28 lira, satış 784,27 Türk Lirası.