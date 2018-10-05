Güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar? (5 Ekim Cuma)

Güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar? (5 Ekim Cuma) Koca bir haftayı geride bırakıyoruz. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları merak edilirken çeyrek, gram, yarım, tam ve Cumhuriyet Altını'nın seyri merak ediliyor. İşte 5 Ekim Cuma altın fiyatları...