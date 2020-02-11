Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

11 Şubat Salı günü gram ve çeyrek altın satın almak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatlar için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Önceki gün gösterdiği yükselişin ardından güne düşüşle başlayan altın fiyatları, 11 Şubat Salı günü yeniden yükseliş trendi göstermeye başladı.

Altın fiyatları güncel bilgilerle 11 Şubat Salı günü pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Güne önce düşüş sonra artış trendi ile başlayan altın fiyatları gram bazında 303 liradan seyrediyor. Gram altın geçtiğimiz hafta 298 lira seviyesinden işlem görüyordu.

Çeyrek altında son durum

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 11 Şubat Salı günü 501 TL'den satılıyor. Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 303 TL dolaylarında seyrediyor.

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,022 liradan alınıp 2,042 liradan satılıyor.

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,002 TL'den işlem görmeye devam ediyor.



