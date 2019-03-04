Güncel altın rakamları (4 Mart 2019 altın fiyatları)

Yatırımcısı altın fiyatlarını araştırıyor. İşte piyasadaki rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 222,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222,90 liradan, bin 467 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 488 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207 liradan, bin 434 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 454 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

717 liradan alınan Yarım Ziynet 727 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satıldı.