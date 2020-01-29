Günde 1 avuç ceviz yerseniz ne olur?

Beslenmemize dikkat ederek vücudumuzu sağlıklı hale getirebiliriz. Ancak bunun için beslenmenize birtakım sağlıklı alışkanlıklar eklemeniz gerekiyor. Günde 1 avuç ceviz yediğinizde sağlığınızda meydana gelebilecek değişiklikleri merak ediyorsanız detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.





Kalp hastalıkları riskini azaltır

Kan dolaşımınızdaki yüksek kolesterol seviyeleri kalp sorunlarına neden olabilir. Ceviz, vücudunuz için zararlı olan LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerini azaltmaya yardımcı olan bazı yağ asitleri içerir. Yapılan araştırmalarda ayrıca cevizlerin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir . Bu hastalıklar, kalp krizi, felç ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur.





Düşük diyabet riski

Fazla kilolu insanların daha yüksek kan şekerine sahip olma olasılığı daha yüksektir. Ceviz, kilo yönetimine yardımcı olur ve obeziteyi önleyerek diyabet riskinizi azaltır. 2016 yılında yapılan bir araştırmada , ceviz yağı tüketmenin kan şekeri düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olduğu bulunmuştur.





Kemik sağlığı için önemlidir

Ceviz iyi bir bakır kaynağıdır. Bu mineralin yeterince elde edilmemesi osteoporoz riskini artırabilir. Bu durum kemiklerinizi daha ince ve daha az yoğun hale getirir ve böylece kırılmasını kolaylaştırır. Cevizlerde bulunan diğer bir mineral de kemikleriniz için önemli olan magnezyumdur çünkü kemik oluşumu için gerekli olan kalsiyumu emmelerine yardımcı olur.

Kanser riskini azaltır

Ceviz yemek de meme , prostat ve kolorektal kanser riskini azaltabilir. Ceviz, bağırsak mikroplarınızın ürolitinlere dönüştürebileceği polifenol ellagitanninler içerir. Bu bileşikler bir anti-enflamatuar etkiye sahiptir. Ayrıca vücudunuzdaki hormon reseptörlerini bloke edebilir, bu da meme ve prostat kanserleri gibi hormonla ilişkili kanser riskini azaltabilir.





Erkek ürüme sağlığı için önemlidir

Rafine karbonhidrat bakımından zengin olan sağlıksız bir diyet yemek, azalmış sperm fonksiyonu ile ilişkilidir. Ceviz, sperm kalitesini artırabilen antioksidanlar açısından zengindir.





Beyin sağlığı açısından önemlidir

Ceviz hafızanızı ve öğrenme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca bilişsel gerilemeyi ve nörodejeneratif hastalıkları önlemeye yardımcı olabilirler. Beyninizdeki oksidatif hasarı ve iltihabı azaltabilen polifenolik bileşikler içerirler.



