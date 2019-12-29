İngiltere'nin en ünlü kişisel antrenörü Nadya Fairweather, göğüs bölgenizi sıkılaştırmak için yapılabilecek en iyi egzersizi açıkladı. Nadya Fairweather, günde 15 dakika şınav pozisyonunda yapılacak plank hareketi ile dekolte bölgesinin daha sıkı ve diri bir görünüme kavuşacağını belirtti. İngiliz Daily Mail gazetesine açıklamalarda bulunan Nadya Fairweather, plank hareketi hakkında şu tüyoları verdi:

Elleriniz omuzlarınızın altında olacak şekilde yüksek bir plank pozisyonunda başlayın. Güzel bir düz vücuda sahip olmanız gerekir, bu nedenle vücudunuzu gerin ve bacaklarınızın yan yana eşit şekilde pozisyonlandığından emin olun.

Daha sonra bir elinizi yavaşça dirsekten katlayın, diğer kolunuzu da katlayın ve sonra yavaşça ikisini de eski pozisyonuna getirin. Bunları yaparken düzgün nefes aldığınızdan emin olun.

Bu egzersizle göğüs ve kol çalıştırmanın yanı sıra karın ve alt bacak kaslarını da kullanırsınız.





Göğüs bölgesinin sıkılaşması için nasıl beslenmeli?

Ünlülerin beslenme uzmanı Shona Wilkinson ise, göğüs bölgesi için egzersiz yapmanın yanı sıra belli başlı beslenme şekilleri ile daha iyi bir görünüme kavuşabileceğinizi ifade ediyor. Shona Wilkinson, plank egzersizini lif açısından zengin bir diyetle eşleştirmenizi tavsiye ediyor.

Kırmızı barbunya, büyük bir lif ve protein kaynağıdır. Sadece bir kutu kırmızı barbunya fasulyesi satın alın ve yemeklerinize ekleyin.

Somon ise, cilt için faydalı olan omega-3 esansiyel yağ asitleri içermenin yanı sıra, astaksantin olarak bilinen bir madde içerir. Bu, ince çizgilerin oluşmasını önlemek için cilt elastikiyetini geliştirmeye yardımcı olan bir karotenoiddir.

Domates, iyi cilt sağlığına yardımcı olan ve güneş hasarından koruyan likopen adı verilen bir besin içerir. Pişirildiklerinde çiğ halinden daha fazla likopen salgılarlar.

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