Günde 2 defa kombu çayı içerseniz ne olur?

Çinlilerin sağlık iksiri olarak adlandırdıkları Kombu çayı, dünyada en çok tüketilen sağlıklı içeceklerin en başında yer alıyor. Ancak demleme yöntemi ve tüketme şekliyle diğer çaylardan farklı olan bu içeceğin nasıl tüketildiğini ve sağlığımıza ne gibi faydalar sağladığını sizler için araştırıp bir araya getirdik.

Medicinal Food 2014 Dergisinde yayınlanan araştırmada Letonya Üniversitesi’nden araştırmacılar günde defa Kombu çayının sağlığa yararları hakkında şunları söylüyor:

Kombu Çayının detoksifikasyon, anti-oksidasyon, enerji verici potensler ve bağışıklığın güçlenmesinin teşvik edilmesi gibi dört ana özelliğinden dolayı sağlık koruma ve iyileşmesinde etkili bir şekilde rol oynayabileceği gösterilmiştir.

Vücudunuzu virüslerden arındırır

Kombu çayı, düşük asitliği nedeniyle patojenik mikrofloranın büyümesini ve gelişmesini baskılar. İçindeki asetik asit ve kateşinler en çok bilinen patojenleri, hatta salmonella ve E. coli'yi öldürür.

Maya enfeksiyonundan muzdaripseniz, kombu çayı yardımcı olabilir. Cornell Üniversitesi'nde yapılan araştırma sayesinde, kombucha'nın bu enfeksiyonun yanı sıra genellikle duodenal ülsere neden olan bakteriyel bir enfeksiyonun tedavisinde etkili olduğu bulundu.

Karaciğeri temizler

Karaciğer, temizlik sürecinde önemli bir rol oynar. Kombu çayının antioksidan özellikleri ve detoksifikasyon etkileri, karaciğeri vücudumuzdaki toksinlerin ve oksidatif süreçlerin neden olduğu hastalıklardan koruma yeteneğini belirler.









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