Günde 2.5 litre su içmeyi öneren sağlık bilgileri temelsiz çıktı

Uzun bir karantina sürecini ve ramazan ayını geride bırakmaya, yazı karşılamaya hazırlanırken beslenme ve egzersiz konuları daha çok gündeme gelmeye başladı. Son yıllarda yaygınlaşan bazı hatalı bilgiler sağlığı korumak yerine tehlikeye atabilir.

✘ 10 BİN ADIM

Harvard Üniversitesi’nin 16 bin kadın üzerinde yürüttüğü araştırmaya göre günde 5 bin 500 adım atmak yeterli. ‘10 bin adım efsanesi’ 1964 Tokyo Olimpiyatları’na dayanıyor. Japon şirketin çıkardığı ‘Manpo-kei’ isimli adım sayar, adımları metre cinsinden hesaplıyordu.

✘ 5 POSİYON SEBZE-MEYVE

Günde beş porsiyon sebze ve meyve tüketmenin kanser ve kalp hastalıklarından koruduğu bilgisi eksik. Uluslararası Epidemiyoloji dergisinde yayınlanan araştırmaya göre günde 10 porsiyon tüketilmesi gerekiyor. Bu da 800 grama denk geliyor. Bu sayede her yıl 7.8 milyon zamansız ölüm önlenebiliyor.

✔ 2 BİN KALORİ

İngiliz Kamu Sağlığı kurumu kadınlara günde 2 bin, erkeklere günde 2 bin 500 kalori tüketimi öneriyor. 400 kalori kahvaltı, 600’er kalori öğle ve akşam öğünleri, kalan kaloriler de ara öğünler için öneriliyor.

✘ 14 KADEH İÇKİ

Önerilen haftalık içki oranı 1979’da 56 kadehti. Bu oran, 14’e düştü. Ancak uzmanlar, içkiye dair güvenli bir tüketim sınırının olmadığını savunuyor.

✔ 75 DAKİKA SPOR

Vücut direncini artırmaya yönelik egzersizleri haftada 75 dakika yapmak, 150 dakikalık hafif tempolu spora denk. Hafif egzersiz yapanlara da haftada iki kez direnç hareketleri öneriliyor. Dünyada her dört yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor.

✘ 8 BARDAK SU

1945’te yayınlanan araştırmalarda yetişkinlerde günde 2.5 litre (8 bardak) su önerilmişti. Ancak su ihtiyacı kişiden kişiye değişiyor. Son yıllarda su ihtiyacı, kiloyu 0.03 ile çarparak hesaplanıyor. Fiziksel hareketlilik, kilo, hava durumu ve terleme oranı su ihtiyacını değiştiriyor.

✔ 6 GRAM TUZ

Sinir ve kas sistemi için tuz hayati önemde. Ancak fazlası bağışıklık sistemini tehlikeye atıyor. Tuz tüketiminin günde 6 gramı geçmemesi gerekiyor. Bu sayede felcin yüzde 22, kalp krizinin yüzde 16 önlenmesi, 17 bin hayatın kurtulması mümkün.

✘ VÜCUT KİTLE İNDEKSİ

Sağlıklı kiloyu hesaplama formülü olan ‘vücut kitle indeksi’ne (BMI) göre 18.5-24.9 arası kişiler sağlıklı kabul ediliyor. Ancak yeni araştırmalar bunun doğru olmadığını gösteriyor. Örneğin spor yaptığı için kas ağırlığı fazla olan kişiler sağlıklı olduğu halde BMI oranı obez çıkabiliyor.

✔ 75 DAKİKA SPOR

Vücut direncini artırmaya yönelik egzersizleri haftada 75 dakika yapmak, 150 dakikalık hafif tempolu spora denk. Hafif egzersiz yapanlara da haftada iki kez direnç hareketleri öneriliyor. Dünyada her dört yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor.

✔ 15 DAKİKA GÜNEŞ

Güneş ışınları, kansere ve erken yaşlanmaya yol açıyor. D vitamini ihtiyacı için her gün 15 dakika gün ışığında zaman geçirmek gerekiyor. Daha fazla zaman geçirmek isteyenlere koruma faktörlü krem öneriliyor.

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