Günde 3 kez diş fırçalamak diyabet riskini azaltıyor

Yeni bir araştırma, dişlerini günde 3 kez fırçalayan kişilerin diyabet geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. Güney Kore'de 190 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, katılımcıların ağız hijyenlerine baktı. Ortalama 10 yıl süren takip sürecinin ardından, katılımcıların yüzde 16'sında diyabet çıktı. Üstelik benzer sayıda diş eti hastalıkları da vardı. Dişlerini günde iki kez tavsiye edilenden daha fazla fırçalayan 51 yaşın altındaki kişilerde yüzde 14 daha düşük diyabet riski vardı. Araştırmalar, 2025 yılına kadar Birleşik Krallık'taki 5 milyon insanın diş eti problemlerinin onları diyabete sürükleyeceğini belirtiyor. Diş eti hastalıkları bu zamana kadar inme ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere birçok sağlık komplikasyonuyla ilişkilendirildi ancak net bir araştırma yapılmadı.

Güney Kore'deki Seul Hastanesi'nde yapılan çalışma, Diabetologia dergisinde yayımlandı. Katılımcıların geçmiş tıbbi rahatsızlıkları ve dişlerini ne kadar fırçaladıkları kayıt altına alındı. Her 6 kişiden birinde nadir fırçalamanın neden olduğu periodontal hastalık (iltihaplı diş etleri) bulundu.

Araştırmanın sonuçları şöyle;

Ortalama 10 yıllık izlem süresinden sonra periodontal hastalığı olanların diyabet gelişme olasılığı yüzde dokuz daha fazlaydı.

En az 15 eksik dişi olan insanların diyabet hastası olma riski yüzde 21 daha fazlaydı.

51 yaş ve altındaki kişilerin daha fazla fırçalandıklarında diyabet geliştirme olasılığının daha düşük olduğu bulundu.

52 yaş ve üzerindekiler arasında günde bir veya iki kez fırçalananlar arasında diyabet riski açısından fark yoktu. Ancak günde üç kez fırçalayanların riski yüzde yedi daha azdı.

Erkekler ve kadınlar arasında da farklılıklar vardı ve kadınlarda fırçalamanın artması ile diyabet riskinin azalması arasında daha güçlü bağlantılar vardı.





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