Günde 300 kalori azaltarak zayıflayabilirsiniz

Kilo alımı, yediğimiz yemekler ve harcadığımız enerji arasındaki orantısızlıklar sonucu oluşur. Yani, fazla yemek yiyorsak ve az hareket ediyorsak, doğal olarak kilo alıyoruz. Ancak hareket rutinimizi değiştirmeden sadece yeme düzenimizde yapacağımız ufak bir değişiklikle bile 1 ayda 1 kilo vermek mümkün olabiliyor. Bu değişiklik, günde 300 kalori daha az yemek. Günde 300 kalori demek haftada 2 bin 100 kalori daha az almanız anlamına geliyor. Vogue dergisinden Dilara Koçak'ın haberine göre, günlük kalori alımınızı yaklaşık 300 kalori oranında azaltmak, sağlık parametrelerinizi olumlu yönde etkileyebiliyor. Lancet Diabetes & Endocrinology tarafından yapılan çalışmaya, normal ağırlık aralığında ve biraz fazla kiloda olan 218 yetişkin birey dahil edilmiş. Bir ay boyunca, katılımcıların yarısı normal günlük kalori alımlarında %25'lik bir düşüşe sebep olacak şekilde günde üç öğün tüketmiş. Diğer gruptaki katılımcılar ise normal diyetlerine devam etmişler.

Katılımcılardan iki yıl boyunca %25 kalori kısıtlamasını sürdürmeleri istenmiş ve iki yıllık sürenin sonunda, hem %10'luk bir kilo kaybına ulaşmışlar hem de verdikleri kiloları korumuşlar. Aynı zamanda total kolesterol, tansiyon ve kronik inflamasyon seviyelerinde diğer gruba göre iyileşmeler gözlemlenmiş.

Beslenme düzeninizdeki bu ufak değişikliğe başlamanız için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

1-Salataların içeriğine göz atın

'Salata yesem bile kilo alıyorum' diyorsanız, bunun nedeni salatanın içinde kullandığınız yağlar, sosyal ve kuru yemişlerdir. Salatanın içine eklediğiniz bu besinler, kalori miktarını bir anda 3 katına çıkarabiliyor. Bu nedenle salatanın içeriğine dikkat etmek şarttır.

2-Porsiyon miktarınızı ayarlayın

Paketli gıdalarda porsiyon miktarı çoğu zaman farklı yazılır. Aldığınız yemeği her zaman yediğiniz tabağa dökerek porsiyon miktarını tuturabilirsiniz. Miktarı azaltmak söz konusu olduğunda ise yapmanız gereken, paketin sadece yarısını yemek olmalıdır.

3-Yağlı tohum tüketimine dikkat

Ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar hem protein kaynağı, hem de kalori bombasıdır. Bu tohumları bir avuç tüketmek yerine 8-10 adet olarak bir sayı belirlemeniz yararınıza olacaktır.