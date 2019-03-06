Günde 5 gram tuz yeterli, o da doğal olarak alınabilir!

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr.Ertan Değirmencioğlu, Tuza Dikkat Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bakanlığımızca yürütülen Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı kapsamında aşırı tuz tüketiminin azaltılması, fazla tuz tüketiminin sağlık üzerine olumsuz etkilerine yönelik kamuda farkındalık oluşturulması ve bilgilendirme yapılması amacı ile 4-10 Mart 2019 tarihleri Tuza Dikkat Haftası'nın teması 'Tuzu Azaltmak için Hep Birlikte Hareket Etmeliyiz: Restoranlar, Kafeler, Süpermarketlerden Alınan Gıdalarda Gizli Tuz Mevcuttur' olarak belirlenmiştir.

'DOĞAL OLARAK SAĞLANABİLİR'

Dünya Sağlık Örgütü yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere şişmanlık, şeker hastalığı ve bazı kanser türlerinden korunmak ve kemik sağlığını korumak amacıyla tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram olarak öneriyor. Bu miktar ise yemeklere tuz eklenmeden doğal olarak günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerle sağlanıyor."

ALİ KADI/DHA