Günde 5 milyardan fazla veri işliyorlar

Şirketin CEO’su Nevzat Ataklı, “Yeni nesil Nesnelerin İnterneti teknolojileri ile üretim, perakende ve akıllı şehir projelerine yönelik uçtan uca çözümler geliştiriyoruz. Türkiye’de dünya ile yarışacak nitelikte projeler üretiyor ve bunları 30’un üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz.” dedi.

2019 yılında Trio Mobil’den hizmet alan kurum sayısı 20 binin üzerine çıkarken bağlantılı cihaz sayısı 200 bine ulaştı. Günlük işlenen veri miktarı 5 milyar satırı geçerken, 2019 yılı boyunca toplamda 25 milyon alarm bildirimi yapıldı. Şirketin endüstriyel IoT iş kolu 7 kat büyüdü ve toplamda 500 tesis IoT altyapısına kavuştu.

40 kişilik uzman mühendis ekibi ile yazılım ve cihazların tamamını kendi bünyesinde geliştiren Trio Mobil, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş Ar-Ge merkeziyle Endüstri 4.0 ve IoT teknolojilerine yönelik çözümler geliştiriyor. İnovasyonun ön planda olduğu Ar-Ge merkezi, müşterilerin ihtiyaçlarını analiz ederek, IoT teknolojilerini daha verimli, daha karlı işletmeler yaratmak için çözümlere dönüştürüyor. İşletmelerin dijital röntgenini çıkarıyor, müşterilere dijital dönüşüm yolculuğunda hem danışmanlık hem de gerçek ihtiyacına uygun çözümü paket olarak sunuyor.

Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada dijital dönüşümün daha da hızlandığının altını çizen Ataklı, “Endüstri 4.0 ve IoT teknolojilerine yönelik donanım ve yazılımlar geliştiriyoruz. Bu, yatırım bedellerinin ülke ekonomisinde kalmasını ve şirketlerin ciddi boyutlarda kazanç elde etmelerini sağlıyor. Aynı zamanda şirketlerin dönüşüm süreçlerini hızlandırabilmelerine olanak tanıyor” dedi.