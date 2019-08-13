Gündelikçiye sigorta hakkı! Sadece 1.71 liraya sağlık

Ev hizmetlileri eskiden ücretli ve sürekli çalışıyorsa sigortalı olurlardı, emeklilik primi dahil ödenirdi. Ücretli ve sürekli çalışmıyorlarsa sigortalı olmazlardı. 1 Nisan 2015’te yürürlüğe giren yasa ile ev çalışanları iki kategoriye ayrıldı. Ücretli ve sürekli çalışma kriteri değişti. Bunun yerine 10 gün sınırı getirildi.

İŞ KAZASINA KARŞI

Artık ay içinde aynı işverene 10 günden az hizmet veren kişiler de sigortalı oldu. Ayda 10 günden fazla çalışanlar için ise tüm sigorta kolu primlerinin emeklilik de dahil olmak üzere yatırılması gerekiyor. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için sadece iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında sigorta primleri ödeniyor.

1.71 LİRAYA KORUMA

Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne kadar çalıştırdıkları sigortalılar için işveren sayılmıyor. 10 günden az çalıştırılan yani en fazla 9 gün çalıştırılanlar yönünden günlük kazancın yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor. Bunun da güncel tutarı 1.71 lira. Yani SGK sadece 1.71 liralık sigorta karşılığında iş kazasına uğrayan işçinin tedavi giderlerini karşılıyor.

CEZASI YOK AMA...

Ayda 10 günden az süreyle gündelikçi çalıştıranların sigorta yaptırmamaları halinde herhangi bir cezai yaptırım uygulanmıyor. Ancak, bu sigorta, bir anlaşmazlık durumunda veya iş kazası halinde hem gündelikçiye, hem de onu çalıştıran ev sahibine güvence sağlıyor. Gündelikçi ile onu çalıştıran arasında, ayda kaç gün çalıştığı konusunda belirsizliği ortadan kaldırıyor.

EMEKLİLİK İÇİN AY BİTMEDEN

İsterler ise bu işlerde 10 günden az çalışanlar, geri kalan primlerini yani, yaşlılık, malullük, ölüm, genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödeyebilirler. Bu tutar, 30 gün için 831.38 lira. Ödemenin de takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya yatırılması şart.

10 GÜNDEN FAZLAYSA

Ayda 10 gün ve daha fazla süreyle gündelikçi çalıştıranların sigorta yaptırmaları gerekiyor. Çocuk, hasta ve yaşlı bakımı ile bahçıvanlık amacıyla çalıştırılanlar da gündelikçiler gibi ev hizmetleri kapsamında değerlendiriliyor ve aynı kurallar uygulanıyor. Asgari ücret üzerinden çalıştırılan bir gündelikçi için normalde işverenin cebinden 3.006 lira çıkıyor. Teşvikten yararlanılması durumunda maliyet aylık 985.22 lira azalıyor. İşveren sadece, 2020.90 TL net asgari ücreti ödüyor.

SMS GÖNDERMEK YETERLİ

Ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçiler için cep telefonundan ‘5510’a SMS göndererek sigorta yaptırmak mümkün. Bu durumda 1.71 TL’lik prime ilaveten 1 TL SMS ücreti alınıyor. SMS ücreti vermek istemeyenler de form doldurarak sosyal güvenlik merkezlerinden veya e-Devlet üzerinden başvurarak sigorta yaptırabiliyor. SMS’le kayıt için için işveren TC Kimlik no’sunu yazıp 5510’a SMS gönderecek.

İNTERNET ÜZERİNDEN

e-Devlet üzerinden başvurmak isteyenler ‘e-hizmetler’ menüsünden ‘SGK’yı seçerek ‘4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama’ ekranından, çalıştırılan sigortalının TC kimlik numarası ve çalıştırılan gün sayısını girerek sigortalı bildirimini yapabilirler. Bu işlemi, gündelikçi çalıştırdıkları her gün tekrarlamaları gerekiyor. Primler ise banka aracılığıyla ödeniyor.







