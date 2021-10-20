Gündem: Ergenlik döneminde arkadaşlık

Sağlıklı bir gelişimin önemli ölçütlerinden biri de arkadaşlık kurmak ve sürdürebilme becerisi. Burada yaşanabilecek problemler yetişkin hayatındaki ilişkilere de yansıyabiliyor. Çocukların sağlıklı arkadaş ilişkileri geliştirebilmesi için ebeveynlere önemli görevler düşmekte: Çocuğunuzla küçük yaştan itibaren kuracağınız iyi bir iletişim ve karşılıklı güven duygusu, ihtiyaç duyduğu zaman onu yargılamadan onun yanında olacağınızı bilmesi çok önemli. Ergenlik dönemi gelip çatmadan bu yakın ilişkiyi kurun. Çocuğun arkadaş ortamını, arkadaşlarını ve onların ailelerini sorgulayıcı olmadan ve uygun biçimde tanımaya çalışın. Eve davet edebilir, aile etkinlikleri organize edebilirsiniz.

Çocuğun arkadaş tercihlerine doğrudan müdahale etmeyin, arkadaşları ile ilgili olumsuz eleştirilerde bulunmayın. Kurduğu bir arkadaşlığı bitirmeye zorlamak veya o kişiyle arkadaş olamazsın” gibi ifadeler kullanmak çocuğunuzla ilişkinizi bozabilir, çocuğunuzun size yalan söylemesine sebep olabilir.

Grup içerisinde çocuğunuz olduğundan farklı davranabilir, hiç beklemediğiniz davranışlar sergileyebilir. Böyle durumlarda suçlayıcı bir tutum, öğüt vermek ve kırıcı yorumlar işleri daha da zorlaştırır. Onu dinleyin, neye ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalışın.

Çocuğunuza kendisinin ve başkalarının sınırlarını öğretin. Sınırları ihlal edildiğinde nasıl bir tutum sergileyeceğini bilmesi pek çok açıdan onu koruyacaktır. Bu sınırlara öncelikle siz saygı duyun. ÊÊ Çocuğunuzu dinleyin, iletişime açık olun. Ne yapması gerektiği konusunda zorlayıcı olmayın. Kendisi ile ilgili son kararları ve bunun sorumluluğunu kendisi almalı. Hata da yapabilir ancak her durumdan öğreneceği bir şey olacak. Bu durum arkadaş ilişkileri için de geçerli.

Ebeveyn olarak çocuğunuzla aranızdaki sınırı koruyun, onun arkadaşı olmaya çalışmayın. Pek çok arkadaşı olacak ancak tek bir anne- babası var. Hem arkadaşı, hem ebeveyni olmaya çalışmak rol karmaşasına yol açabilir.