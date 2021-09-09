Gündem: Okula dönüş

Özellikle ilk kez okul deneyimi yaşayacak çocuklar için ebeveynlerden ayrılmak çok travmatik olabilir. Bu durumda ebeveyn olarak sizin çocuğa güven vermeniz gerekir. Çocuğa nelerle karşılaşacağını onun anlayabileceği şekilde açık biçimde anlatmanız işleri kolaylaştıracaktır. Uyum haftası ve oryantasyon sürecine katılması çok önemli. Öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla tanışması, yemekhanenin, sınıfların, lavaboların nerede olduğunu öğrenmesi ve ihtiyaç duyduğunda kimden yardım isteyeceğini öğrenmesi, vb. çocukların kaygısını azaltmak için çok önemli. Okul alışverişini birlikte yapın. Eşyalarını ve çantasını birlikte hazırlayın. Çocuğunuzun sorumluluklarını ve görevlerini birlikte belirleyin. Bunları yerine getirdiğinde takdir etmeyi unutmayın. Çocuğunuzu dinleyin. Kaygılarını, korkularını sizinle paylaşması için onu teşvik edin. Hiç tahmin edemeyeceğiniz durumlar çocuklar için kaygı verici olabilir. Arkadaşları, öğretmenleri okuldaki etkinliklerle ilgili sohbet etmeye özen gösterin.Rutinleri oluşturmanız ve bunlara sadık kalmanız çok önemli. Uyku saatleri, beslenme saatleri, ödev ve ders saatleri belirli olsun. Mümkünse bu saatleri çocuklarla birlikte belirleyin. Daha küçük yaş grubunda ise bu konuda çocuğa bilgi verilmesi çok önemli. m Çocuğunuzun okul çıkışında sizi kolayca bulabilmesi için sabit bir yer belirleyin. Herkes aynı anda okuldan çıktığında o karmaşa içerisinde sizi bulamaması çocuk için çok korkutucu olabilir. “Endişelendiğini biliyorum. Yeni bir ortama girmek seni tedirgin ediyor. Bizden ayrı kalacağın için üzgünsün.

Sınıf arkadaşlarını merak ediyor musun?

Bugün okulda hangi oyunları oynadınız? En çok ne yapmak hoşuna gitti?” gibi çocuğun kaygısını azaltmaya yönelik sorularla çocuğun konuşmasını teşvik edebilirsiniz. Çocuğu motive etmek amaçlı bile olsa “Korkacak bir şey yok. Eğer ağlarsan giderim. Sen artık büyüdün, bebekler ağlar. Böyle yaparsan okulda kimse seni sevmez. Öğretmenini mi sevmedin? Bugün kal, söz yarın getirmeyeceğim. Ağlamazsan sana ne istersen alacağım.” vb. ifadeleri asla kullanmayın. Bunun bir uyum süreci olduğunu unutmayın. Çocuklar çok uzun zamandır okul sisteminden uzaklar. Bu yüzden adapte olmakta zorlanabilirler. Sabırlı ve anlayışlı olmanız çok önemli.