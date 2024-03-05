Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın büyük avantajı! Sadece 3 kez şehir değiştirecek

Sparta Prag karşısında Avrupa Ligi’ne, Karagümrük karşısında da Türkiye Kupası’na veda eden Galatasaray, bir yandan da iç sorunlarıyla uğraşırken, son derece kritik bir Beşiktaş deplasmanına çıktı. Sarı-Kırmızılı ekip, olası bir puan kaybında şampiyonluk yarışında da ciddi yaralar alacaktı. Ancak Dolmabahçe’deki tek gollü zafer, bir anda üst üste 2. lig şampiyonluğunun kapılarını ardına kadar açtı. Son derece yoğun bir fikstürden geçen, 10 günde 4 maça çıkan, bu süreçte sakatlıklar ve cezalar veren Galatasaray, Beşiktaş deplasmanı sonrası tam anlamıyla bir rahatlama periyoduna giriyor.

Haberin Devamı

3 KEZ İSTANBUL DIŞINA

Kalan 10 haftada Galatasaray’ı İstanbul dışında sadece 3 deplasman maçı bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, 32. haftada Alanyaspor’a, 34. haftada Adana Demirspor’a, ligin biteceği 38. haftada da Konyaspor’a konuk olacak. Dış sahadaki diğer 2 maç ise 30. haftada Kasımpaşa ve 36. haftada Karagümrük’e karşı. Cim Bom, iç sahadaki 5 maçta ise 29. haftada Rizespor’u, 31. haftada Hatay’ı, 33. haftada Pendikspor’u, 35. haftada Sivasspor’u ve 37. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR

Aslan’ın kalan haftalardaki bir başka avantajı da hafif sakatlığı bulunan Abdülkerim, Kaan Ayhan, Icardi gibi isimlerin artık dinlenme fırsatı bulacak olmaları. Bununla beraber yeni sağ bek Serge Aurier ile uzun süredir kadroda yer almayan Hakim Ziyech de takıma geri dönecek. Orta alanda Ndombele’nin toparlanması, Oliveira’nın da Okan hoca ile yaşadığı problemin ardından affedilmesi durumunda kadro rekabeti artarken, yedek kulübesi de güçlenecek.

Haberin Devamı

METİN ÖZTÜRK: 30 PUAN İÇİN ÖZÜR DİLERİZ!

Galatasaray’ın derbi zaferinin ardından çok konuşulan sarı ve lacivertli renkli salıncak üzerinde tüyleri yolunmuş bir kartal görselini “İnleyen nağmeler” şarkısıyla paylaşımı, iki kulübü karşı karşıya getirdi. Beşiktaş Yönetimi, Başkan Hasan Arat’ın tepkisi sonrası Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk’ün tribünde özür dilediğini iddia etmişti. Öztürk ise bu iddiayı yalanlayarak, “Biz kimseden paylaşım için özür dilemedik. Bizim özür dilememiz gerekirse 30 puan fark attığımız için özür dilememiz gerekir. Seneye derslerine iyi çalışıp gelsinler” ifadelerini kullandı.

SÜPER KUPA PLANI BELLİ

Galatasaray’da ana plan 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Şanlıurfa’da oynanacak Süper Kupa maçına kadar tüm eksikleri gidererek, sezonun en yüksek form seviyesine ulaşmak. Ligde 9 haftadır üst üste galip gelen Sarı-Kırmızılılar, derbiye kadar bu seriyi sürdürüp, galibiyet zincirini kupayla taçlandırmaya ve ezeli rakibine kalan haftalarda yeniden psikolojik üstünlük kurmaya çalışacak.