Haberler Türkiye Haberleri Gündeme ne kadar hakimsin? Gündeme ne kadar hakimsin? Türkiye 2020 yaşattıklarıyla unutulmaz bir yıl olacak gibi... Peki sen Türkiye ve dünya gündemine ne kadar yetişebiliyorsun? Hadi görelim... 16 Eylül 2020, Çarşamba 12:56 Son Güncelleme: 16.09.2020 13:31 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Türkiye dünya gündem gündeme ne kadar hakimsin? Yazarlarımızdan Kaftancıoğlu- Kılıçdaroğlu: Nasıl bir CHP? Oral Çalışlar Geçici moda değil, kalıcı çözüm olabilir Hakan Çelik Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil Büşra Özbelli BUNLARI DA OKUYUN 1 Arda Kardeşler'e bu hafta maç verilmedi 2 Venezuela seçimlerinde ilk Türk aday 3 İzmir'de 30 yıllık Hilton Otel kapılarını kapatıyor 4 Antonio Colak Fenerbahçe'den resmi teklif aldı 5 Türkiye'de ilk corona virüs aşısı bugün yapılacak