Türkiye Gündeme ne kadar hakimsin?

Gündeme ne kadar hakimsin?

Türkiye

Gündeme ne kadar hakimsin?

2020 yaşattıklarıyla unutulmaz bir yıl olacak gibi... Peki sen Türkiye ve dünya gündemine ne kadar yetişebiliyorsun? Hadi görelim...

16 Eylül 2020, Çarşamba 12:56 Son Güncelleme:
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