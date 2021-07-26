Çocukluk Gündemimiz meslek seçimi

Gündemimiz meslek seçimi

Çocukluk

Gündemimiz meslek seçimi

YKS geçti, artık tercih zamanı. Hem gençlerin hem ebeveynlerin kafasını meşgul eden önemli bir konu var: Meslek Seçimi. Meslek tercihi kişinin alacağı en önemli kararlardan biri. Bu yüzden üzerine uzunca düşünülmeyi hak ediyor. Meslek tercihi yaparken değerlendirilmesi gereken birçok nokta var. Uzman Psikolojik Danışman Şule Acar konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 12:04 Son Güncelleme:
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KENDİMİZİ TANIMAK

 Meslek tercihinin ilk adımı kendini tanımaktan geçiyor. Kendimizi tanımak için de şu sorular işimizi kolaylaştırabilir. “Ben kimim, ne istiyorum, nasıl bir hayat sürdürmek istiyorum?” Güçlü ve zayıf yönlerim, değerlerim neler? k Kişilik, mizaç ve karakter özelliklerim neler? Yeteneklerim, ilgilerim neler? Ben bu mesleği neden istiyorum? Gerçekten o işi yapmak mı önemli, mesleğin sahip olduğu prestij mi, maddi koşullar mı?

İŞ IMKÂNLARI?

Dünya değişiyor. Bu yüzden de iyi bir analiz yapabilmek ve önümüzdeki yıllarda nelere ihtiyaç duyulacağını belirleyebilmek önemli. Bu konuda şu sorular üzerinde düşünülmeli:

Seçeceğim meslek değişen dünyanın koşullarına uygun mu?

Bu meslekte kendimi nasıl geliştirebilirim?

Kamu, özel sektör, akademik çalışma veya kendi işini kurmak için hangi olanaklarım olabilir? Başka hangi alanlarla işbirliği yapılabilir?

Bu mesleğin olumlu ve olumsuz tarafları neler? Zor olan taraflarıyla birlikte ben bu işi yapabilir miyim?

PEKI PARA?

“Para önemli değil” desek de para önemli bir kriter ve motivasyon kaynağı. Bu yüzden düşünülmesi gereken konulardan biri de maddi koşullar. Eğer kişi mesleğini seviyor, kendini geliştiriyor ve bu işte mutlu olabiliyorsa zaten o meslekten para kazanıyor. Aksi durumda ise zaten o meslek ve iş ona uymadığı için mutlu olabilmesi ve kazanç sağlaması pek kolay olmuyor. Meslek tercihi önemli ve profesyonel olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Mutlaka alanında uzman kişilerden destek alınmalı.


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