Gündemimiz meslek seçimi

KENDİMİZİ TANIMAK

Meslek tercihinin ilk adımı kendini tanımaktan geçiyor. Kendimizi tanımak için de şu sorular işimizi kolaylaştırabilir. “Ben kimim, ne istiyorum, nasıl bir hayat sürdürmek istiyorum?” Güçlü ve zayıf yönlerim, değerlerim neler? k Kişilik, mizaç ve karakter özelliklerim neler? Yeteneklerim, ilgilerim neler? Ben bu mesleği neden istiyorum? Gerçekten o işi yapmak mı önemli, mesleğin sahip olduğu prestij mi, maddi koşullar mı?

İŞ IMKÂNLARI?

Dünya değişiyor. Bu yüzden de iyi bir analiz yapabilmek ve önümüzdeki yıllarda nelere ihtiyaç duyulacağını belirleyebilmek önemli. Bu konuda şu sorular üzerinde düşünülmeli:

Seçeceğim meslek değişen dünyanın koşullarına uygun mu?

Bu meslekte kendimi nasıl geliştirebilirim?

Kamu, özel sektör, akademik çalışma veya kendi işini kurmak için hangi olanaklarım olabilir? Başka hangi alanlarla işbirliği yapılabilir?

Bu mesleğin olumlu ve olumsuz tarafları neler? Zor olan taraflarıyla birlikte ben bu işi yapabilir miyim?

PEKI PARA?

“Para önemli değil” desek de para önemli bir kriter ve motivasyon kaynağı. Bu yüzden düşünülmesi gereken konulardan biri de maddi koşullar. Eğer kişi mesleğini seviyor, kendini geliştiriyor ve bu işte mutlu olabiliyorsa zaten o meslekten para kazanıyor. Aksi durumda ise zaten o meslek ve iş ona uymadığı için mutlu olabilmesi ve kazanç sağlaması pek kolay olmuyor. Meslek tercihi önemli ve profesyonel olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Mutlaka alanında uzman kişilerden destek alınmalı.



