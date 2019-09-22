Geçtiğimiz günlerde eşi Savaş Yurtsever’in doğum günü hediyesi olarak kendisine lüks spor araç aldığı Aslı Hünel, Ebru Gündeş’e gönderme yapmıştı. Gündeş’in geçtiğimiz yıllarda yaptığı “Reza yakında bana Mars’ı alacak” açıklamasını hatırlatarak “Kocam Mars’ı aldı diye bir iddiam asla yok.

Biz mütevazı insanlarız. Taksiye de bineriz metrobüse de" diyen Hünel, Gündeş fanlarının hışmına uğradı. Bu açıklamalarından dolayı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Hünel, aldığım duyuma göre Gündeş'i arayıp özür dilemiş. Bu konuşmanın üzerine ise ikilinin arasındaki buzlar erimiş.

TUVALETİ ALTIN KAPLAMA

Bodrum’dan ev alan ünlüler kervanına Bülent Ersoy da katıldı. 2 milyon TL’ye bir yazlık satın alan sanatçı, evin iç dekorasyonu için de 1 milyon 250 bin TL harcamış. Ersoy’un tuvaleti altın kaplamadan yaptırdığı da edindiğim bilgiler arasında.

GÜLŞEN LONDRA’DA, EŞYALARI DEPODA

Oğulları Azur Benan’ın anaokuluna başlaması sebebiyle bir süredir Londra’da yaşayan Gülşen ile Ozan Çolakoğlu, Zincirlikuyu’daki rezidans dairelerini satışa çıkarmışlardı. Çift, 30 milyon TL’ye alıcısını bekleyen dairedeki belli başlı eşyalarını bir depoya koydurmuş. Şarkıcı, bu depoya ayda 3 bin TL ödüyormuş.



