Gündüz yaşanan yoğunluk akşam da devam etti

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Caddebostan Sahili’nde bu akşam da kalabalıktı. Sahilde yoğunluk oluşturan gençler hem yeşillik alanlarda oturdu hem de canlı müzik dinledi.

Caddebostan Sahili’nde gündüz yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de yine devam etti. Sahile akın eden gençler çimlerde oturarak arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Kimileri ise sahilde yürüyüş yaptı.

Bazı gençler sosyal mesafe kurallarına uyarken bazıları ise uymadı. Sahilde vakit geçiren gençler ayrıca sokak müzisyenleri tarafından söylenen şarkıları dinledi ve eşlik etti. Sahilde bulunan tuvaletler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Çoğu maske takmıyor

Akşam saatlerini Maçka Demokrasi Parkı’nda değerlendirmek isteyen vatandaşlar gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uyarken, birçoğunun maske takmaması dikkat çekti.

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar, 1 Haziran’dan itibaren hafifletildi. Vatandaşlar, birçok alandaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, özellikle hafta sonu sahil ve parklara akın etti. 2.5 ay süren yasağın ardından sahil ve yeşil alanları dolduran İstanbullular, özellikle parklarda gece geç saatlere vakit geçirdi.

İstanbullular, haftanın ilk günü de parklardan vazgeçmedi. Şişli Maçka’daki Demokrasi Parkı hafta sonunda olduğu gibi yine tıklım tıklımdı. Akşam saatlerinden itibaren parka gelen vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken birçoğu ise çimlerde oturmayı tercih etti.

Arkadaş ve aileleriyle gruplar halinde oturanların diğer gruplarla aralarındaki sosyal mesafeye uyduğu gözlenirken, birçok vatandaşın maske takmaması dikkat çekti.

İstiklal Caddesi’nde de aynı manzara

Taksim İstiklal Caddesi’nde de akşam saatlerinde kalabalık görüldü. Caddede yürüyen birçok kişinin maske takmadığı görüntülere yansıdı.

DHA