Güne Başlarken | 01 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Adana’nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gazeteci Tuncay Mollaveyisoğlu’nun iddialarına verdiği yanıtta "Ülkemizde yangın söndürme işinin özelleştirilmesi diye bir şey yoktur. Orman yangınlarıyla mücadele Orman Genel Müdürlüğü’nün asli görevidir" dedi. Pakdemirli, "Yangının söndürülmesinin zor olduğu durumla karşı karşıyayız. Bugün saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Bunun anlamı çok daha dikkatli olmalıyız. Sabah çalışmalarımızı bu duruma göre koordine edeceğiz" diyerek uyarıda bulundu.

Türkiye’nin Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Edirne'nin Meriç ilçesinin Yunanistan’a sınır olan Adasarhanlı köyünde yaşayan Mehmet Durgun (43), Meriç Nehri üzerindeki adacıkta, Yunan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu vurularak öldürüldü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören hastaların yatakhanesinde yangın çıktı. Yaklaşık 200 hasta tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Güne Dair Notlar

01 Ağustos günü saat dolar 8, 45 TL euro ise 10, 03 TL.

ise 10, 03 Gram altın ise 492 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 24°C, 35°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 29°C, 41°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 19°C, 34°C Trabzon, Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C, 28°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 26°C, 39°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

01 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ: Ay’ın konumu, maddi konularla ilgili kendinizi denetim altında tutmanızı öneriyor. Hırslı tarafınız öne çıkıyor. Açılımlarınız konusunda dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız.

BOĞA: Bugün Ay, burcunuzda ilerlerken disiplininiz başarınızı artırma konusunda sağlam oluşumlara zemin hazırlıyor. Sabırlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Hedefe adım adım yaklaşıyorsunuz.

İKİZLER: Ailenizle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Onların davranışlarından etkilenebilirsiniz. Konular üzerinde yoğunlaşma zorluğu yaşayacaksınız. Karasızlığınız yüzünden zaman kaybetme riski taşıyorsunuz.

YENGEÇ: Olayları yargılayarak yorum getiriyorsunuz. Bugün Ay’ın konumu duygusal saplantılarınızı belirgin hale getiriyor. Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili oluşumlar gündeme gelebilir.

ASLAN: Zekanız sayesinde başaramayacağınız konu yok. Yaptığınız çalışmalar istediğiniz hedefe yaklaşmanızı sağlıyor. İşbirliği içinde olduğunuz kişiler önemli. Seçimleriniz sayesinde yaşam kalitenizi yüksek tutuyorsunuz.

BAŞAK: Ay Boğa’da ilerliyor. Tutucu tarafınızla olayları fazla irdeliyorsunuz. Zaman kaybı yaşayabilir, kendinizi ispat etme konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Dürüstlük kavramını abartıyorsunuz.

TERAZİ: Detaylar üzerinde fazla duruyor ve olayları farklı yorumluyorsunuz. Bilinç altınızda yerleşen sabit düşünceler canınızı sıkabilir. Yardımsever duygularınız atağa kalkacak ve verdiğiniz çaba olumlu sonuçlanacak.

AKREP: Bugün, her şeyi mantık çerçevesi içinde değerlendirmek istiyorsunuz. Kalabalık yerlerden sıkılabilir ve dinginliğiniz için sessiz yerleri tercih edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili zekanız en üst düzeyde çalışıyor.

YAY: Bugün, yaratıcılık konusunda değişik ve ilginç fikirleriniz olacak. Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.

OĞLAK: Bugün, disiplininiz mükemmel bir şekilde seyrediyor. Sadece kendinizin değil, çevrenizin sorunlarına da çözüm getiriyorsunuz. Fazla kuralcı davranabilir, dostlarınızı kurallarınızla sıkabilirsiniz. Rahat olun.

KOVA: Küçük fırsatların önemli olduğu bir gün. Olayları çabuk kavrıyor ve yaratıcılığınızla alacağınız destekleri iyi kombine ediyorsunuz. Kendinize güveniyorsunuz. Çevrenizin eleştirilerine tepkili davranacaksınız.

BALIK: İkili ilişkilerinizde güvenli bir ortam aramanız partneriniz için de yeni bir durum. Kendini size ispat etme konusunda ona fırsat tanımış olacaksınız. Yeterince uyuyamadığınız zaman sinirli oluyorsunuz.