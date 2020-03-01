Güne Başlarken | 01 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.

ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113" açıklamasını yaptı.

açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 3 ülke ile arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulduğunu bildirdi.

Güne Dair Notlar

29 Şubat günü dolar 6,24 TL, euro ise 6,88 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu. 4°C, 11°C İzmir, Parçalı ve çok bulutlu. 6°C, 16°C Antalya, Çok bulutlu bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 11°C, 18°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu. 1°C, 10°C Trabzon, Çok bulutlu ve yağmurlu. 8°C, 10°C Diyarbakır, Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 4°C, 11°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

"Kahvaltıda ekmek arası yemeden yapamam" mı diyorsun? Bari sağlıklısını ye: Ton balıklı sandviç.

Ton balığının suyunu süz. Üstüne sağlık deposu kırmızı biberi ve dereotunu koy. Tam buğday ekmeğini ikiye böl, içine kıvırcık, maydonoz ve domatesi yerleştir. Ton balığı ve diğer malzemeleri de ekledin mi, işte sana sağlıklı ve doyurucu diyet bir sandviç. Diğer sağlıklı tostlar için:





Günlük burç yorumları (01 Mart 2020)

KOÇ: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız iş hayatınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.

Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız iş hayatınıza yeni kazançlar eklemelisiniz. BOĞA : Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermiyorsunuz. Bu bazen iyi olmuyor. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı, doğru yolu bulmalısınız.

: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermiyorsunuz. Bu bazen iyi olmuyor. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı, doğru yolu bulmalısınız. İKİZLER : Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Çekiciliğiniz mükemmel.

: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Çekiciliğiniz mükemmel. YENGEÇ : Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız onların fikirlerini alın Bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığında isteklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. Yaşantınıza renk katacak işler geliyor.

: Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız onların fikirlerini alın Bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığında isteklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. Yaşantınıza renk katacak işler geliyor. ASLAN: Maddiyatla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü siz söylemek istiyorsunuz. Bu da sizi yoruyor.

Maddiyatla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü siz söylemek istiyorsunuz. Bu da sizi yoruyor. BAŞAK : Köklü düşüncelerin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorluyorsunuz. Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yetenekleriniz ortada.

: Köklü düşüncelerin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorluyorsunuz. Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yetenekleriniz ortada. TERAZİ: İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemeleri güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemeleri güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız. AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet devam etme olasılığına rağmen sınırlarınızı zorluyorsunuz. Karşı cinsle ilişkinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet devam etme olasılığına rağmen sınırlarınızı zorluyorsunuz. Karşı cinsle ilişkinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız. YAY: Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Güneş Balık’ta ilerlerken olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Güneş Balık’ta ilerlerken olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz. OĞLAK: Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek. Ama sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta ama sakin kalıyorsunuz. Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek. Ama sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta ama sakin kalıyorsunuz. Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir. KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözebilirsiniz. Aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Bazı fedakarlıklar yapmanız sizi çok rahatlatacak.

Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözebilirsiniz. Aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Bazı fedakarlıklar yapmanız sizi çok rahatlatacak. BALIK: Yaratıcılığınıza fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın. Taviz konusunda epey temkinli davranıyorsunuz.

01 Mart gününe damga vuran olaylar