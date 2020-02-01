Güne Başlarken | 01 Şubat 2020

Bankalararası piyasada 1 Şubat Şubat günü saat 07.54’te dolar 5,98 TL’den işlem görürken, euro ise 6,63 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Antalya’nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Bolu, Malatya ve Elazığ’ın güneyi, Tokat, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ankara: Çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı -1°C, 4°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 2°C, 10°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 5°C, 14°C

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 9°C, 13°C

Antalya: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 9°C, 17°C

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6°C, 10°C

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 5°C, 7°C

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -3°C, 2°C

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 6°C, 8°C

KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük ama küçük konulara takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün iç sıkıntılarınız nedeniyle yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.

BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulmanız zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çok büyüyebilir.

İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi işyerindeki başarınızı etkileyip sizi zorlayabilir. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyorsunuz.

YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgili birtakım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.

ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğabilir.

BAŞAK: Sistemi sevdiğiniz halde bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyeceksiniz. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacaksınız.

TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seven biri olarak duygusal kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Yeni fırsat doğuyor.

AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirmek için aceleci davranıyor, korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vereceksiniz. Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız.

YAY: Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızdaki artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacaktır.

OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde partnerinizle ilişkileriniz canlanacak. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.

KOVA: Bugün maddi bir güven arayışı içindesiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz.

BALIK: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz sürece her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

25 yaşındayım, 4 kez ilişkiye girmeyi denedim. İkisinde penisim sertleşmedi. İkisinde de boşalamadım. Partnerimi de beğeniyorum. Niye böyle?

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Bugün;

Cumhuriyet ilkelerini benimsetmek ve aynı doğrultuda kültür hareketi oluşturmak amacıyla ''Ülkü'' dergisi yayınlanmaya başladı. 1933

İlkokullarda ihtiyari olarak din dersi okutulmasına karar verildi. 1949

İki uçağın Ankara üzerinde çarpışarak Ulus semtine düşmesi sonucu 80 kişi öldü. 1963

1969 başından beri Şehzadebaşı Küçük Tiyatro'da oynamakta olan "Sen de mi Süleyman ?" oyunun adı tiyatro yöneticilerine telefonla yapılan sürekli tehtidler üzerine " Sen de mi Ayol? " olarak değiştirildi. 1970

İlerici Kadınlar Derneği (İKD), 1976 tarihinde Ankara'da "Evlat Acısına Son" mitingi düzenledi. Mitinge 5 bin kişi katıldı. 1976

1988-1989 sezonunda Türkiye Birinci Ligi'nde attığı 39 golle Avrupa gol kralı olan Galatasaray'lı Tanju Çolak 1989'da Monte Carlo'da üzenlenen bir törenle "Altın Ayakkabı" ödülünü aldı. Tanju, altın ayakkabı kazanan ilk Türk futbolcusu oldu. 1989

Şırnak'ın Görmeç köyünde Jarma Bölük Komutanlığına çığ düştü; 76'sı asker 81 kişi öldü. Siirt'in Eruh ilçesinin Tünekpınar köyünde de çığ düşmesi sonucu 32 er öldü. 1992

Susurluk kazasıyla ortaya çıkan karanlık ilişkileri protesto etmek ve ''temiz toplum, temiz siyaset'' özlemini duyurmak amacıyla ''Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık'' eylemi başlatıldı. 1997



