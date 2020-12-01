Güne Başlarken | 1 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
01 Aralık 2020, Salı 07:37 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu
- İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.
- Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında, Borsa İstanbul’un yüzde 10'luk payının QIA'ya devrini içeren işlem tamamlandı. Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgını kapsamında alınan diğer tedbirleri şöyle aktardı:
"Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir. Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir. Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir. 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."
Güne Dair Notlar
- 1 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 83 TL euro ise 9, 36 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 18°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, -1°C, 9°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 16°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 3°C, 13°C Yağmur ve sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Başlıktaki görüşün sahibi Egemen Bağış. Ortadoğu basın izleme kuruluşu Middle East Monitor (MEMO), Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile yaptığı kapsamlı bir mülakat yayınladı.
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine dair detaylı değerlendirmelerin yer aldığı yazının son bölümü dikkatimi çekti. O bölüm, Bağış’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) seçim sonrası yeni döneme ilişkin öngörülerinden oluşuyor. Murat Çelik'in köşe yazısı...
1 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi öne çıkarmadan geçmişle ilgili konularınızı ağırlık vermeniz gerekiyor. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
- BOĞA: Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşkta hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.
- İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara sürüklerken karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.
- YENGEÇ: Aşk konusunda kariyer ve üstün nitelikleriniz göz dolduracak. Bugün bazı şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. Bazı konularda taviz vermek istememeniz şaşırtıcı.
- ASLAN: Kendinizi yeniden yapılandırmak için ruhsal tarafınızın ağır bastığı konulara yöneleceksiniz. Yaşama yeni bir sayfa ile başlamak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Yaşama pratik şekilde bakıyorsunuz.
- BAŞAK: Yollardan beklediğiniz haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacak. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecek. Aşkta sakin bir dönem bitiyor. Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz.
- TERAZİ: Aşk size eğlence şeklinde geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.
- AKREP: Huzursuzluğunuzu yenin. Yalnız kendi sorun ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak sonra paranız artacak. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız.
- YAY: Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirin. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.
- OĞLAK: Yaptığınız görüşmeler girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmeyin. İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız.
- KOVA: Romantizm sizi saran duyguların başında. Arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız aklınızın karışmasına neden olabilir. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz.
- BALIK: Güven ihtiyacı içindesiniz ve elinizde olan imkanlarınızı kullanmak zorunda kalacaksınız. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken mevcut durumunuzu korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız.