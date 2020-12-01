Güne Başlarken | 1 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında, Borsa İstanbul’un yüzde 10'luk payının QIA'ya devrini içeren işlem tamamlandı. Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgını kapsamında alınan diğer tedbirleri şöyle aktardı:

"Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir. Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir. Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir. 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."

Güne Dair Notlar

1 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 83 TL euro ise 9, 36 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 18°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, -1°C, 9°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 16°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 3°C, 13°C Yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Başlıktaki görüşün sahibi Egemen Bağış. Ortadoğu basın izleme kuruluşu Middle East Monitor (MEMO), Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile yaptığı kapsamlı bir mülakat yayınladı.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine dair detaylı değerlendirmelerin yer aldığı yazının son bölümü dikkatimi çekti. O bölüm, Bağış’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) seçim sonrası yeni döneme ilişkin öngörülerinden oluşuyor. Murat Çelik'in köşe yazısı...

1 Aralık günlük burç yorumları