Güne Başlarken | 1 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Kocaeli'de yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretiminin önüne geçmek için çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonda bir iş yerinde 29 bin 115 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçimizi enflasyondan koruyacağız" dedi. Erdoğan, 3600 ek göstergeyle ilgili, “Bu konuda kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla emeklilerimiz çok huzurlu bir ortama kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Yalova'da lodos nedeniyle deniz kıyısında bulunan bazı iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos özellikle sahili bulunan il merkezi ile birlikte Çınarcık ve Esenköy ilçelerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bolu’da, narkotik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki 2 kişi 15 kilometrelik kovalamacanın ardından araçlarını yol kenarında bırakıp kaçtı. Kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Güne Dair Notlar

1 Aralık günü saat 7.35'te dolar 13,18 TL, euro ise 15,36 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 12°C Akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 18°C Doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı Ankara, 2°C, 5°C Gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı Trabzon, 0°C, 13°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 6°C, 11°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

1 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Kuruntulu tavırlarınızla çevrenizi şaşırtacağınız bir gündesiniz. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor ve kendi duygularınızla hareket ediyor, kimseye güvenmiyorsunuz.

BOĞA: Yoğun çabalarınızın size sağlayacağı avantajlar konusunda kuruntularınızı yenmelisiniz. Bu herkesten daha fazla yorulmanıza neden oluyor. Sevdikleriniz sizi anlamalarını bekliyor ama ifade zorluğu yaşıyorsunuz.

İKİZLER: Partnerinizin yardımınıza ihtiyacı olacak. Gerekli fikirleri ve destekleri ona sağladığınız müddetçe yaşam her anlamda sizi mutlu edecek. Köklerinizi sorgulama konusunda ilginç bir tavır sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: Çevrenize kızdığınızda duygularınızı kilitliyor, kimseyle konuşmak istemiyorsunuz. Her şeyiyle farklı bir gün. Güçlü kararlar verebilecek bir dönemdesiniz. Duygularınızı frenlemekte üzerinize yok.

ASLAN: Kişiliğinizle çevrenizi olumlu etkileyeceksiniz. İş yerinde aksayan durumlar sizi ilgilendirmemeli. Siz sorumluluklarınızı yerine getirmesini biliyorsunuz. Bugün yalnız kalmak istemeyeceksiniz.

BAŞAK: Çevrenizin davranışlarındaki farklılığı hissettiğiniz halde anlamak istemiyorsunuz. Sevdiğiniz kişiyi aramanın sırası. O, bir süredir sizden haber bekliyor. Yoğun iş sizi yorgun düşürüyor ve olumsuz etkiliyor.

TERAZİ: Dengeniz bozulduğu zaman iç sıkıntınız artıyor. Birçok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz başarınızı olumlu etkiliyor. Fırsatları doğru kullanmalısınız.

AKREP: Arzularınıza gem vuramazsınız. İsteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Düşündüğünüz şeyleri birlikte çalıştığınız kişiler bile çözemiyor. Bugün işinize pozitif yaklaşmalısınız.

YAY: Sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanmak istiyorsunuz. İçinizdeki korkularınızı yenmelisiniz. Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Özgürlüğünüzü korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz.

OĞLAK: Yaşamda kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz. Sezgilerinizi doğru kullanmalı ve farklı konularda yoğunlaşıp adımlarınızı sakin atmalısınız.

KOVA: Çalışma yaşantınızda hassas ve alıngan olabileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Sessiz kalarak birçok sorunu biriktirmeniz sizi çok sıkacak.

BALIK: Kendinizi zorlamayın. Olaylar yön değiştiriyor ve bazı şeyler sizi aşmaya başladı. Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalarda sürtüşmeler söz konusu. Organizasyon konularında sorunlar çıkabilir.