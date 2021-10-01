Güne Başlarken | 1 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
01 Ekim 2021, Cuma 07:25 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Doğal gazda ekim ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.
Mevduat hesapları ile ilgili gelen son dakika haberine göre stopaj indiriminde süre uzatıldı. Türk lirası mevduatında uygulama süresi dün sona eren stopaj indirimi 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.
Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.
İstanbul Kâğıthane'de arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile, başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
ABD'de, aşılama, test ve maske zorunluluğu gibi her türlü çabaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede istenilen seviye ulaşılamadı.
Diyarbakır'da yaklaşık bir ay önce geçirdiği mide rahatsızlığının ardından bulantı, kusma ve hıçkırık nöbetleri başlayan Süleyman Çetinkaya (28), geçen süre içinde 80 kilodan 65 kiloya düştü. Yemek yiyemeyen, kan tahlilleri hastalığın teşhisi için Samsun'a gönderilen Çetinkaya, sağlığına kavuşacağı günü dört gözle bekliyor.
İzmir'de, dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17), 16 bıçak darbesi ile öldüren Anıl Yolum (24) hakkında 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'Çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde doğum yapmak üzere hastaneye giderken trafikte kalan kadının imdadına polis ekipleri yetişti.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde TOKİ konutları bölgesine inen boz ayı vatandaşların ilgi odağı oldu. Karnını doyuran boz ayı bölgeden uzaklaştı.
Güne Dair Notlar
- 1 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8,89 TL, euro ise 10,30 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 30°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 7°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 15°C, 21°C Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 14°C, 29°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, Star TV: 20.00 Sinema: Dedemin Fişi, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam, TRT 1: 20.00 Sinema: Ayla
Günün köşe yazısı
Daha hesaplı ürünler sunan semt pazarlarının aile bütçesine yaptığı katkı her geçen gün artıyor. Bu yüzden son dönemde hiç uğramayanlar da pazar seçeneğini değerlendiriyor. Hem taze hem bütçe dostu ürünlerin bulunabildiği pazarlarda alışverişin püf noktalarını bilen daha çok kazanıyor! BİLAL EMİN TURAN'IN YAZISI...
1 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün, dostlarınızla mantıklı ve doğru iletişim içindesiniz. Yapacağınız çalışmalarda onların fikirleri sizin için olumlu bir motivasyon oluyor. Bazı arkadaşlarınızın sizden sakladıkları sorunları olabilir, araştırmalısınız.
- BOĞA: İş yaşantınızda ilginç konuşmaların yapılacağı bir gün. Çevreniz her konuda sizi destekleyecek. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için görüşleri sadece size performans ve başarı kazandıracaktır.
- İKİZLER: Birçok romantik fırsat önünüze geliyor. Bugün yakın ilişkilerinize uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Sosyal ilişkilerinizde garip gelişen bir ön seziniz var ve algılama konusunda başarılısınız.
- YENGEÇ: Beklediğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek. Yollarla ilgili hayallerinizin gerçekleşmesini istiyorsanız bazı bilgi birikimlerinden yaralanabilirsiniz. Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.
- ASLAN: Bugün, dostluk duygularınız ön planda. Kendinize güveniyor, girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Algılamada yanılmadığınızı anlayacaksınız. Görüşlerinize güvenmelisiniz.
- BAŞAK: İçinizdeki enerjiyi paylaşmakta acele etmeyin. Yetenek ve yaratıcılığınızı riskleri göze alıp ortaya çıkaracaksınız. İyi niyetli yaklaşımınızla kazanacaksınız. Sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.
- TERAZİ: Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için kendinize güveniyorsunuz. Sıkıldığınız anda kolayca şekil değiştirmeniz yüzünden sizi tanımak mümkün olmuyor. Doğrularınız için savaş vermek isteyebilirsiniz.
- AKREP: Bugün, Ay’ın bulunduğu konum aşk ilişkilerinize değişik bir yorum getiriyor. Duygusal coşkularınızda yaşadığınız ikilem yüzünden çevrenizi özellikle partnerinizi şaşırtabilirsiniz. Sizi zorlayacak konular gündemde.
- YAY: Bugün partnerinizle aynı düşünce ve duygu içindesiniz. Buna rağmen paylaşımlarınızda farklı dil kullanmanız ikinizin sorunu. Küçük hatalarınız yüzünden isteklerinizde gecikmeler yaşayabilirsiniz.
- OĞLAK: Çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda kaliteyi sağlayacaksınız. Sizin için başarı mesleki anlamda yapmak istedikleriniz.
- KOVA: Maddi konularda karşı tarafı ikna etme sorunu yaşayabilirsiniz. Ay’ın konumu, hisseli paraları gündeme getirirken kişisel başarınızı kullanma konusunda size fırsatlar sağlıyor. Gizlilik söz konusu olacak.
- BALIK: Bazı olaylara temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyin denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Çevrenizde istediğiniz konuma geliyorsunuz. Sağlığınız epey iyi.