Güne Başlarken | 1 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Doğal gazda ekim ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Mevduat hesapları ile ilgili gelen son dakika haberine göre stopaj indiriminde süre uzatıldı. Türk lirası mevduatında uygulama süresi dün sona eren stopaj indirimi 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.

İstanbul Kâğıthane'de arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile, başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

ABD'de, aşılama, test ve maske zorunluluğu gibi her türlü çabaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede istenilen seviye ulaşılamadı.

Diyarbakır'da yaklaşık bir ay önce geçirdiği mide rahatsızlığının ardından bulantı, kusma ve hıçkırık nöbetleri başlayan Süleyman Çetinkaya (28), geçen süre içinde 80 kilodan 65 kiloya düştü. Yemek yiyemeyen, kan tahlilleri hastalığın teşhisi için Samsun'a gönderilen Çetinkaya, sağlığına kavuşacağı günü dört gözle bekliyor.

İzmir'de, dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17), 16 bıçak darbesi ile öldüren Anıl Yolum (24) hakkında 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'Çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde doğum yapmak üzere hastaneye giderken trafikte kalan kadının imdadına polis ekipleri yetişti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde TOKİ konutları bölgesine inen boz ayı vatandaşların ilgi odağı oldu. Karnını doyuran boz ayı bölgeden uzaklaştı.

Güne Dair Notlar

1 Ekim günü saat 7.35'te dolar 8,89 TL, euro ise 10,30 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 30°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 7°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 15°C, 21°C Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 14°C, 29°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, Star TV: 20.00 Sinema: Dedemin Fişi, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam, TRT 1: 20.00 Sinema: Ayla

Günün köşe yazısı

Daha hesaplı ürünler sunan semt pazarlarının aile bütçesine yaptığı katkı her geçen gün artıyor. Bu yüzden son dönemde hiç uğramayanlar da pazar seçeneğini değerlendiriyor. Hem taze hem bütçe dostu ürünlerin bulunabildiği pazarlarda alışverişin püf noktalarını bilen daha çok kazanıyor! BİLAL EMİN TURAN'IN YAZISI...

1 Ekim günlük burç yorumları