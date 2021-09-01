Güne Başlarken | 1 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Kuşadası’nda 31 yıldır bellboyluk yapan Taşkın Daşdan hayatının sürpriziyle karşılaştı. Yıllardır aynı otele tatile gelen İngiliz turist Charles Courtney, mirasında servetinin büyük bölümünü Taşkın Daşdan’a bıraktı.

4,5 aylık av yasağının sona ermesinin ardından meşaleler eşliğinde gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, ağ atarak gece boyunca avlanacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'da Taliban'ı tanımak için aceleleri olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kabil havalimanının işler ve açık halde kalması konusunda Türkiye ve Katar ile çalıştıklarını söyledi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, fren arızası nedeniyle kaçış rampasına giren kamyonun beton bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Trabzon'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Güne Dair Notlar

1 Eylül günü saat 7.40'ta dolar 8,32 TL euro ise 9,82 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 30°C Az bulutlu Antalya, 24°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 21°C, 31°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 22°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Kitap önerisi

Birtakım Fısıltılar / Özlem Çadırcı

“Bulunduğum yükseklik içimi ürpertiyor. Bana kocaman bir hiç olduğumu, yokluğumu kimsenin fark etmeyeceğini düşündürüyor.”

Mutlak iyi ve kötü gerçekten var mı?

Tanımlar, sıfatlar, varsayımlar hayatımızda neden bu kadar çok yer kaplıyor?

Doğumun ölümle, günün geceyle, masumiyetin tecrübeyle lekelendiği bir düzende, İnsanoğlunun defolarının, zaaflarının, karanlık taraflarının olması niçin kabul görmüyor?

Tek haklı, en doğru, eşsiz bilge olmak mı yoksa hiçliğini kabullenmek mi erdem?

Birtakım Fısıltılar’ın sayfalarında tanışacağınız karakterler tüm bu soruların cevaplarını Özdemir Asaf’ın Çağrışımlar şiirinden alınan ilhamla yazılan öykülerde bulmaya çalışıyor.

Hemen her mahallede duyulan fısıltılar, bu kez usulca dokuz öykü arasında dolanıyor; dile dökülemeyen duygulardan, çocukluk travmalarının açtığı derin yaralara, ölümün kıyısında gezinen kararlardan, acıyla söylenen sözlere dönüşüp dünyamıza karışıyor.

1 Eylül günlük burç yorumları