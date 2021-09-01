Güne Başlarken | 1 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
01 Eylül 2021, Çarşamba 07:26 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Kuşadası’nda 31 yıldır bellboyluk yapan Taşkın Daşdan hayatının sürpriziyle karşılaştı. Yıllardır aynı otele tatile gelen İngiliz turist Charles Courtney, mirasında servetinin büyük bölümünü Taşkın Daşdan’a bıraktı.
4,5 aylık av yasağının sona ermesinin ardından meşaleler eşliğinde gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, ağ atarak gece boyunca avlanacak.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'da Taliban'ı tanımak için aceleleri olmadığını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kabil havalimanının işler ve açık halde kalması konusunda Türkiye ve Katar ile çalıştıklarını söyledi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, fren arızası nedeniyle kaçış rampasına giren kamyonun beton bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Trabzon'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Güne Dair Notlar
1 Eylül günü saat 7.40'ta dolar 8,32 TL euro ise 9,82 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 30°C Az bulutlu Antalya, 24°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 21°C, 31°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 22°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 38°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Kitap önerisi
Birtakım Fısıltılar / Özlem Çadırcı
“Bulunduğum yükseklik içimi ürpertiyor. Bana kocaman bir hiç olduğumu, yokluğumu kimsenin fark etmeyeceğini düşündürüyor.”
Mutlak iyi ve kötü gerçekten var mı?
Tanımlar, sıfatlar, varsayımlar hayatımızda neden bu kadar çok yer kaplıyor?
Doğumun ölümle, günün geceyle, masumiyetin tecrübeyle lekelendiği bir düzende, İnsanoğlunun defolarının, zaaflarının, karanlık taraflarının olması niçin kabul görmüyor?
Tek haklı, en doğru, eşsiz bilge olmak mı yoksa hiçliğini kabullenmek mi erdem?
Birtakım Fısıltılar’ın sayfalarında tanışacağınız karakterler tüm bu soruların cevaplarını Özdemir Asaf’ın Çağrışımlar şiirinden alınan ilhamla yazılan öykülerde bulmaya çalışıyor.
Hemen her mahallede duyulan fısıltılar, bu kez usulca dokuz öykü arasında dolanıyor; dile dökülemeyen duygulardan, çocukluk travmalarının açtığı derin yaralara, ölümün kıyısında gezinen kararlardan, acıyla söylenen sözlere dönüşüp dünyamıza karışıyor.
1 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: İş disiplininiz mükemmel. Bugün çevrenizdekileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen üstlerinizle konuşurken temkinli olmalısınız.
- BOĞA: İletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. Çevrenize ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını fark ediyorsunuz.
- İKİZLER: Ortaklıklar konusunda bekleyin. Bugün, bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görüp yardım edeceksiniz. Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken size kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz.
- YENGEÇ: Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız güçlü dostların yardımına ihtiyacınız var. Zorlandığınız konularda yardım almalı ve duygusal düşünmekten bir an önce vazgeçmelisiniz.
- ASLAN: Bugün duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine beklemeyi yeğlemelisiniz. Güvensizlik duygunuzu yenmelisiniz.
- BAŞAK: Düşüncelerinizin sınırlanmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Siz, kendi disiplininizin uygulayıcısısınız. Karşılaştığınız sorunlar karşısında bireysel düşündüğünüz için yanlış anlaşılma olasılığınız çok güçlü.
- TERAZİ: Yeniliklere açık olmanıza rağmen eski alışkanlıkların etkisinde kalabilirsiniz. Geleneksel kişilerle geçmişi konuşmaktan zevk alacaksınız. Sürpriz haberler karşısında keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
- AKREP: Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.
- YAY: Maddi konularda takıntılı olmak istemiyorsunuz. Güvenliğiniz için problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir. Kuşkucu yönlerinizden kurtulun. Yeni iş konusunda bazı görüşmeler yapabilirsiniz.
- OĞLAK: Olumsuz etkilenmeye açık bir gün. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacak.
- KOVA: Amaçlarınıza uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir gün. İş arkadaşlarınızla güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz. Önünüze çıkan engeller yüzünden kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz.
- BALIK: Çevrenizdeki mantıklı kişilerin desteği size önemli prestij kazandıracak. İş birliğine önem vereceğiniz bir gün. Değerlerinizin farkındasınız. Bugün gizliliğe gereksinim duyabilirsiniz. Gizemli olmayı tercih ediyorsunuz.