Güne Başlarken | 1 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 989 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 127 bin 973 oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd’un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı ANTIFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz" dedi.

Güne Dair Notlar

1 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,81 TL, euro ise 7,59 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 11°C, 21°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 15°C, 20°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 13°C, 30°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Dışarı çok pahalıysa evde neden yapılmasın?

Midye baklava tarifi: Midye baklava nasıl yapılır?

Hem tadıyla hem de görünüşüyle hafızalarınıza kazınacak olan midye baklava, evde kolaylıkla yapılabilen bir tatlı. Eğer sen de sevdiklerine hazırlamak istersen seni şöyle alalım!

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Olanlar Oldu (Kanal D), Kim Milyoner Olmak İster? (ATV), Yedi Numara (TRT 1)

Dizi önerisi: Gallipoli (2015)

Film önerisi: 37 Gün (BBC)

Kitap önerisi: Birinci Dünya Savaşı Tarihi - Basil Liddel Hart

Günlük burç yorumları (1 Haziran 2020)

KOÇ: İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz tepki alırsınız.

İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz tepki alırsınız. BOĞA: Yakın çevrenizde kuracağınız sağlam dostlukların yararını ileride göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Bugün yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

Yakın çevrenizde kuracağınız sağlam dostlukların yararını ileride göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Bugün yenilikler konusunda esnek davranmalısınız. İKİZLER: Parayı seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin. Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.

Parayı seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin. Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız. YENGEÇ: İçinizdeki çılgınlığı saklamak adına duygu karmaşası yaşıyorsunuz. Kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik sergileyeceksiniz.

İçinizdeki çılgınlığı saklamak adına duygu karmaşası yaşıyorsunuz. Kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik sergileyeceksiniz. ASLAN: Düşünce bazında kalacak konular için taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bugün, birtakım olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Gün içinde motivasyonunuz güçleniyor.

Düşünce bazında kalacak konular için taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bugün, birtakım olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Gün içinde motivasyonunuz güçleniyor. BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar sergiliyorsunuz.

Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar sergiliyorsunuz. TERAZİ: Hızlı düşünecek ve düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken son derece ılımlı davranacaksınız. Yaratıcılık konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün her zamankinden daha çekimser olan tavırlarınızı hızlıca aşacaksınız.

Hızlı düşünecek ve düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken son derece ılımlı davranacaksınız. Yaratıcılık konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün her zamankinden daha çekimser olan tavırlarınızı hızlıca aşacaksınız. AKREP : Her anlamda güçlü bir tablo çizmeniz çevrenizin size bakış açısını etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.

: Her anlamda güçlü bir tablo çizmeniz çevrenizin size bakış açısını etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız. YAY: Geniş seçim yelpazesiniz var. Çevrenize karşı tavrınız son derece sert. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcısınız. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceleriniz ilginç gelebilir.

Geniş seçim yelpazesiniz var. Çevrenize karşı tavrınız son derece sert. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcısınız. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceleriniz ilginç gelebilir. OĞLAK : İlişkilerinizde çok derin düşündüğünüz için olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yapıyorsunuz. Bugün, kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.

: İlişkilerinizde çok derin düşündüğünüz için olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yapıyorsunuz. Bugün, kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz. KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile sürekli bir yerlere ait olmak istiyorsunuz.

Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile sürekli bir yerlere ait olmak istiyorsunuz. BALIK: Yaşamı doğal akışında değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız çevrenizi algılama konusunda sorun yaşamanıza neden olacak. Bugün sert tavırlar içine girmeyin.

1 Haziran gününe damga vuran olaylar

İstanbul Türk Ocağı yeniden açıldı 1923

Latin harfleri resmi işlemlerde yürürlüğe girdi. 1929

İstanbul Galata Köprüsü'nde 70 yıldır süren ücretli geçiş bitti. 1930

İstanbul Radyosu deneme yayınları başladı. 1943

Varto'da deprem; 833 kişi öldü. 1946

Fransa'da General Charles De Gaulle başbakan oldu. 1958

On binlerce öğrenci ve öğretim üyesi Ankara’da "Anayasa'ya saygı" için yürüdü. 1970

Yunanistan monarşiyi kaldırdı, cumhuriyet ilan etti. 1973

Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri müftülerin de nikah kıyması için yasa teklifi verdi. 1978

Lübnan Başbakanı Raşit Kerami helikopterinde bomba patlaması sonucu öldü. 1987



