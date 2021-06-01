Güne Başlarken | 1 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
01 Haziran 2021, Salı 07:37 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Erdoğan, spor kulüplerinin genel kurullarını yarından itibaren gerçekleştirebileceklerini açıkladı. Erdoğan, Süper Lig için "Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezon taraftarlarla oynamayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Kanada karşısında 2-1 geriye düştüğü müsabakada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
- Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
- Sokağa çıkma yasakları ile ilgili Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:
Şimdi Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
- Rusya, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 250 binden 300 bin tona yükseltti.
Güne Dair Notlar
- 1 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 49 TL euro ise 10, 38 TL.
- Gram altın ise 521 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 19°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 18°C, 24°C Yağışların kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 13°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 21°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Bazı insanlar kendilerini hayatın içinde buluverirler. “Becerebilir miyim, hazır mıyım, rezil olur muyum?”, diye düşünmeye vakit bulamadan, pat diye, bir şeyin ortasına düşerler. Hayat kendi temposunu, kendi akışını sunar onlara, adeta yüzme bilmemelerinde rağmen bir de bakmışlar ki suyun içindeler, mecburen hızlı bir biçimde yüzmeyi çözerler. Çağla Güngör'ün köşe yazısı...
Günün kitabı
Halil Cibran- Ermiş
"İnsan için tüm amaçlarını susuzluktan çatlamış dudaklara ve tüm yaşamı bir çeşmeye dönüştüren bir armağandan daha büyüğü yoktur kuşkusuz. Benim şerefim ve ödülüm işte bu armağanda yatıyor. Ne zaman içmek için çeşmeye gelsem, diri suyun kendisini susamış bulmamda..." Yıllar boyu kendisine yurt olan kentten ayrılırken, Ermiş'ten geride bıraktığı halka hitap etmesi istenir. Kent halkı ona aşk, evlilik, suç, ölüm, güzellik ve daha pek çok konuda sorular yöneltir. Aldıkları karşılık, hoşgörü ve sevginin biçimlendirdiği bir insan yaşamı üzerine hazine değerindeki öğütlerdir. Haklıyla haksızın, suçluyla suçsuzun, dimdik ayakta duranla düşmüşün aslında aynı insan olduğu bir yaşamdır bu...
1 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta olmalı. Sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.
- BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.
- İKİZLER: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İşbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.
- YENGEÇ: Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi aktarırken zorluk çekmeyecek ve davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek.
- ASLAN: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün, enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.
- BAŞAK: İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceleri sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.
- TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.
- AKREP: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak desteğini beklediğiniz kişileri şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da çevreniz sizi düşünsün.
- YAY: Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyorsunuz. Elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken yardım alabilirsiniz.
- OĞLAK: Yaşamın her adımında bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.
- KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları çok çabuk hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.
- BALIK: Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, işyerine yaymalısınız. Bu sizi daha çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden arkadaş ve dostlar konusunda seçici davranıyorsunuz.