Güne Başlarken | 1 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Erdoğan, spor kulüplerinin genel kurullarını yarından itibaren gerçekleştirebileceklerini açıkladı. Erdoğan, Süper Lig için "Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezon taraftarlarla oynamayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Kanada karşısında 2-1 geriye düştüğü müsabakada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Sokağa çıkma yasakları ile ilgili Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

Şimdi Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Rusya, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 250 binden 300 bin tona yükseltti.

Güne Dair Notlar

1 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 49 TL euro ise 10, 38 TL.

ise Gram altın ise 521 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 19°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 18°C, 24°C Yağışların kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 13°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 16°C, 21°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bazı insanlar kendilerini hayatın içinde buluverirler. “Becerebilir miyim, hazır mıyım, rezil olur muyum?”, diye düşünmeye vakit bulamadan, pat diye, bir şeyin ortasına düşerler. Hayat kendi temposunu, kendi akışını sunar onlara, adeta yüzme bilmemelerinde rağmen bir de bakmışlar ki suyun içindeler, mecburen hızlı bir biçimde yüzmeyi çözerler. Çağla Güngör'ün köşe yazısı...

Günün kitabı

Halil Cibran- Ermiş

"İnsan için tüm amaçlarını susuzluktan çatlamış dudaklara ve tüm yaşamı bir çeşmeye dönüştüren bir armağandan daha büyüğü yoktur kuşkusuz. Benim şerefim ve ödülüm işte bu armağanda yatıyor. Ne zaman içmek için çeşmeye gelsem, diri suyun kendisini susamış bulmamda..." Yıllar boyu kendisine yurt olan kentten ayrılırken, Ermiş'ten geride bıraktığı halka hitap etmesi istenir. Kent halkı ona aşk, evlilik, suç, ölüm, güzellik ve daha pek çok konuda sorular yöneltir. Aldıkları karşılık, hoşgörü ve sevginin biçimlendirdiği bir insan yaşamı üzerine hazine değerindeki öğütlerdir. Haklıyla haksızın, suçluyla suçsuzun, dimdik ayakta duranla düşmüşün aslında aynı insan olduğu bir yaşamdır bu...

1 Haziran günlük burç yorumları