Türkiye Güne Başlarken | 1 Kasım 2021

Güne Başlarken | 1 Kasım 2021

Türkiye

Güne Başlarken | 1 Kasım 2021

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

01 Kasım 2021, Pazartesi 07:30 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?

  • Kuzey Makedonya Başbakanı ve Makedonya Sosyaldemokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenerek hem başbakanlık hem de parti genel başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), toplam 1749 kişiyi işe alacağını açıkladı.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
  • Sivas'ın Kangal ilçesinde kayıp olarak aranan Sabri Küçükdağ (42), bir evde başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
  • Gaziantep'te, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güne Dair Notlar

  • 1 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9, 60 TL, euro ise 11, 09 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 13°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Antalya, 17°C, 20°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
Ankara, 10°C, 19°C Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Trabzon, 4°C, 21°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Diyarbakır, 10°C, 21°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT 1: 20.00 Sinema: Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Günün köşe yazısı

HDP, yüzde 10’luk bir oy potansiyeliyle, Millet İttifakı’nı kilitleyiverdi. Kendisi de ‘anahtar’ oldu. Siyasi Çözüm diyordunuz. Buyurun işte. Genel bir provadır. Bundan böyle, -o cenahta- HDP’ye sorulmadan kuş uçamayacak. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

1 Kasım günlük burç yorumları

  • KOÇ: Beklentileriniz konusunda derin bir sorgulama içindesiniz. Çevrenizin sizden gizlediğini zannettiğiniz bazı konular kafanızda soru işareti oluşturabilir. Bugün kendinizi yargılama konusunda başarılısınız. 
  • BOĞA: Duygusal konularda hayallerinizi mantıklı şekilde irdelemeniz gerektiğini biliyor, aşırıya kaçan kıskançlık duygularınızı bastırmayı beceremiyorsunuz. Sahiplenme duygunuz hatalara neden olabiliyor. 
  • İKİZLER: Yaratıcılığınızı ortaya çıkaran her türlü donanıma sahipsiniz. Başarı uzak değil. İşinizle ilgili yeni yapılanmalara hazır olmalısınız. Yapacağınız her aktiviteye enerjinizi olumlu şekilde aktaracaksınız. 
  • YENGEÇ: Aşkta kendinizi enerjik ve yeni işlere hazır hissediyorsunuz. Bugün, karşılaşacağınız kişilerin donanımlı yapılarından olumlu etkileneceksiniz. Kendinizi ispat etmenin tam zamanı. Biraz gayretli olmalısınız. 
  • ASLAN: Ailenize bağlı olmanızdan dolayı, onların her problemi karşısında tedirgin olabiliyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Bugün isteklerinizin sınırını geniş tutmak isteyecek ve taviz vermeyeceksiniz. 
  • BAŞAK: Bugün hissettiklerinize açıklama getirmiyor ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyorsunuz. Egonuzun güçlü olmasından dolayı etrafınızdaki konulara eleştirici bir gözle yaklaşacaksınız. 
  • TERAZİ: Dengenizi bozmamak için pozitif düşündüğünüz konularda çevrenize taviz vermeyebilirsiniz. Özellikle tartışmalardan uzak kalmanızda yarar var. Maddi konulara daha fazla ağırlık vermeniz gerekiyor. 
  • AKREP: İlgilendiğiniz konuları yaratıcılığınızla süsleyebilir ve isteklerinizi çevrenize yansıtabilirsiniz. Bugün, ilişkinize yükleyebileceğiniz büyük anlamlar var. Beklentilerinizin sınırını çizme konusunda zorlanabilirsiniz. 
  • YAY: Bilinçaltınızdaki düşüncelerinizin sizi yönlendirmesine izin vermek için uygun bir gün. Gerçekleştirmeyi amaçladığınız birçok aktivite var ve dostların desteğini istiyorsunuz. Başarılı bir dönemdesiniz. 
  • OĞLAK: Güçlü dostlarınızın olması sizi mutlu ediyor gibi görünse de zaman onlarla aranızda rekabet oluşmasına neden olacak. Derin araştırmalar gündeminizi meşgul edebilir. Sabırlı yönlerinizi kullanacaksınız. 
  • KOVA: Yalnızlığın siz sağladığı tek şey, derin düşünmenizi gerektirecek konularda yeni keşiflerde bulunmanız. Yakın hissettiğiniz kişilerin önemini bir kez daha kavrayacak, hedeflerinize çok daha sıkı sarılacaksınız. 
  • BALIK: Güvendiğiniz kişilerle çalışmaktan büyük zevk alıyorsunuz. Bugün iç hesaplaşmalar gündeme gelebilir. Geçmiş tecrübelerinizi yaşama geçirme konusunda sezgilerinizi rahatlıkla kullanabileceksiniz.

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