Güne Başlarken | 1 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Kuzey Makedonya Başbakanı ve Makedonya Sosyaldemokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenerek hem başbakanlık hem de parti genel başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), toplam 1749 kişiyi işe alacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Sivas'ın Kangal ilçesinde kayıp olarak aranan Sabri Küçükdağ (42), bir evde başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güne Dair Notlar

1 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9, 60 TL, euro ise 11, 09 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 20°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 10°C, 19°C Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı Trabzon, 4°C, 21°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 10°C, 21°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT 1: 20.00 Sinema: Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Günün köşe yazısı

HDP, yüzde 10’luk bir oy potansiyeliyle, Millet İttifakı’nı kilitleyiverdi. Kendisi de ‘anahtar’ oldu. Siyasi Çözüm diyordunuz. Buyurun işte. Genel bir provadır. Bundan böyle, -o cenahta- HDP’ye sorulmadan kuş uçamayacak. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

1 Kasım günlük burç yorumları