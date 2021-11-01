Güne Başlarken | 1 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
01 Kasım 2021, Pazartesi 07:30 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Kuzey Makedonya Başbakanı ve Makedonya Sosyaldemokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenerek hem başbakanlık hem de parti genel başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), toplam 1749 kişiyi işe alacağını açıkladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
- Sivas'ın Kangal ilçesinde kayıp olarak aranan Sabri Küçükdağ (42), bir evde başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
- Gaziantep'te, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Güne Dair Notlar
- 1 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9, 60 TL, euro ise 11, 09 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 20°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 10°C, 19°C Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı Trabzon, 4°C, 21°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 10°C, 21°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT 1: 20.00 Sinema: Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
Günün köşe yazısı
HDP, yüzde 10’luk bir oy potansiyeliyle, Millet İttifakı’nı kilitleyiverdi. Kendisi de ‘anahtar’ oldu. Siyasi Çözüm diyordunuz. Buyurun işte. Genel bir provadır. Bundan böyle, -o cenahta- HDP’ye sorulmadan kuş uçamayacak. Rauf Tamer'in köşe yazısı...
1 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Beklentileriniz konusunda derin bir sorgulama içindesiniz. Çevrenizin sizden gizlediğini zannettiğiniz bazı konular kafanızda soru işareti oluşturabilir. Bugün kendinizi yargılama konusunda başarılısınız.
- BOĞA: Duygusal konularda hayallerinizi mantıklı şekilde irdelemeniz gerektiğini biliyor, aşırıya kaçan kıskançlık duygularınızı bastırmayı beceremiyorsunuz. Sahiplenme duygunuz hatalara neden olabiliyor.
- İKİZLER: Yaratıcılığınızı ortaya çıkaran her türlü donanıma sahipsiniz. Başarı uzak değil. İşinizle ilgili yeni yapılanmalara hazır olmalısınız. Yapacağınız her aktiviteye enerjinizi olumlu şekilde aktaracaksınız.
- YENGEÇ: Aşkta kendinizi enerjik ve yeni işlere hazır hissediyorsunuz. Bugün, karşılaşacağınız kişilerin donanımlı yapılarından olumlu etkileneceksiniz. Kendinizi ispat etmenin tam zamanı. Biraz gayretli olmalısınız.
- ASLAN: Ailenize bağlı olmanızdan dolayı, onların her problemi karşısında tedirgin olabiliyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Bugün isteklerinizin sınırını geniş tutmak isteyecek ve taviz vermeyeceksiniz.
- BAŞAK: Bugün hissettiklerinize açıklama getirmiyor ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyorsunuz. Egonuzun güçlü olmasından dolayı etrafınızdaki konulara eleştirici bir gözle yaklaşacaksınız.
- TERAZİ: Dengenizi bozmamak için pozitif düşündüğünüz konularda çevrenize taviz vermeyebilirsiniz. Özellikle tartışmalardan uzak kalmanızda yarar var. Maddi konulara daha fazla ağırlık vermeniz gerekiyor.
- AKREP: İlgilendiğiniz konuları yaratıcılığınızla süsleyebilir ve isteklerinizi çevrenize yansıtabilirsiniz. Bugün, ilişkinize yükleyebileceğiniz büyük anlamlar var. Beklentilerinizin sınırını çizme konusunda zorlanabilirsiniz.
- YAY: Bilinçaltınızdaki düşüncelerinizin sizi yönlendirmesine izin vermek için uygun bir gün. Gerçekleştirmeyi amaçladığınız birçok aktivite var ve dostların desteğini istiyorsunuz. Başarılı bir dönemdesiniz.
- OĞLAK: Güçlü dostlarınızın olması sizi mutlu ediyor gibi görünse de zaman onlarla aranızda rekabet oluşmasına neden olacak. Derin araştırmalar gündeminizi meşgul edebilir. Sabırlı yönlerinizi kullanacaksınız.
- KOVA: Yalnızlığın siz sağladığı tek şey, derin düşünmenizi gerektirecek konularda yeni keşiflerde bulunmanız. Yakın hissettiğiniz kişilerin önemini bir kez daha kavrayacak, hedeflerinize çok daha sıkı sarılacaksınız.
- BALIK: Güvendiğiniz kişilerle çalışmaktan büyük zevk alıyorsunuz. Bugün iç hesaplaşmalar gündeme gelebilir. Geçmiş tecrübelerinizi yaşama geçirme konusunda sezgilerinizi rahatlıkla kullanabileceksiniz.