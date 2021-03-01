Güne Başlarken | 1 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Mars'a araştırma için indirilen son iki uzay aracı Curiosity ve Perseverance'ta çalışan Türk bilim insanı Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe, Elon Musk'ı reddettiğini açıkladı. Açıkmeşe, Türkiye Uzay Ajansı'ndan kendisine bir teklif gelmediğini ama teklif gelirse yardımcı olacabileceğini belirtti.

CNN'de yayınlanan "State of the Union" programına katılan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Joe Biden yönetiminin Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmanın "Muhammed bin Selman'a (MBS) yaptırım uygulamaması kararını savundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "(Myanmar'da) Güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Isparta'nın merkeze bağlı Yakaören köyünde oturan genç kızın Gölcük Tabiat Parkı işletmecisi tarafından tacize uğradığı iddiaları üzerine toplanan köylüler, olaya tepki gösterdi. Tabiat parkının girişinde toplanan öfkeli kalabalık, jandarma tarafından sakinleştirilip, uzaklaştırıldı.

Ankara Gölbaşı'nda boş bir araziye atılan moloz ve toprak yığınlarının altında yaklaşık 20 köpek ölüsü bulundu. Köpek ölüleri, incelenmek üzere belediye ekiplerince toplanarak götürüldü.

Güne Dair Notlar

1 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,40 TL euro ise 8,93 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakası hafif yağmurlu. 3°C, 9°C Antalya, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 11°C, 18°C Ankara, Parçalı, yer yer çok bulutlu. -2°C, 6°C Trabzon, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. 5°C, 9°C Diyarbakır, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu. 1°C, 12°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bugünkü manşetimizde yer verdiğimiz kürk konusuyla ilgili Bülent Ersoy’u aradım. Çok sinirliydi. İşte Diva’nın yaptığı açıklama... Suna Akyıldız'ın yazısı...

Günün kitabı

Dokuz Kusursuz Yabanc / Liane Moriarty

New York Times Bestseller Küçük Ama Büyük Yalanlar'ın Yazarı Liane Moriarty'den…

Sükûn Evi'nde on günlük inziva, dokuz yabancının hayatını değiştirmeyi vaat ediyor, ancak hayal ettikleri şekilde değil…

Dokuz stresli şehir sakini, hem zihinsel engellerini aşmaya hem de sıcak taş masajlarının tadını çıkarırken meditatif ambiyansı yaşamaya oldukça hevesli. Bazıları sadece kilo vermek için buradalar, bazıları hayata yeniden başlamak için; bazıları kayıplarının yasını tutmak, bazıları ise geçmişin ihtişamının bugüne bir faydasının olmadığını anladıkları için.

Sükûn Evi'nin kurucusu ve baş şifacısı Maşa ise misafirlerinin yorgun bedenlerini ve zihinlerini dönüştürme görevini, üç yardımcısıyla beraber üstlenen karizmatik bir kadın. Dokuz kusursuz yabancının, Avustralya'nın ücra bir köşesindeki Sükûn Evi'nde nelerle karşılaşacakları hakkında henüz hiçbir fikri yok. Değişim her zaman kolay olmayabilir.

1 Mart günlük burç yorumları

KOÇ: Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz konularda taviz vermiyorsunuz. İkna kabiliyetinizi kullanarak çevrenize isteklerinizi yaptıracaksınız.

BOĞA: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutun. Yanınızda çalışanların duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz. Yeniden durum değerlendirmesi yapabilirsiniz.

İKİZLER: Kendinizi sınamalı ve düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız. Ruhsal gelişiminize önem vermeniz sizi önemli aşamaların eğişine getiriyor. Sezgilerinizin yönlendirmesine izin vermeniz sizi farklı yapıyor.

YENGEÇ: Duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostlarınızı bu yönde seçiyorsunuz. Bazılarınız, gireceğiniz topluluklarda romantik ilişkiler yaşayacaklar. Bu nedenle, geçici duygular karşısında temkinli olmanız gerekiyor.

ASLAN: Arzularınız fazla. Bu taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu artıracak, daha da ön plana çıkacak işler yapacaksınız. Çevrenizdeki arkadaşlarınız ve yakınlarınızdan destek alacaksınız.

BAŞAK: Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklik sizi bunaltabilir. Aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. Uzun süredir planladığınız değişimlere hazırsınız.

TERAZİ: Çevrenizdekilerle ortak kararlar aldığınız ve kısa seyahatlerin söz konusu olduğu bir dönem. Çalıştığınız kişilerden destek isteyebilirsiniz. İnatçı yapınızın size zarar verdiğini aslında biliyorsunuz.

AKREP: Paranızın değerini bilirken tüm enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz. Sevdiklerinizle maddi imkanlarınızı paylaşmak isteyecek ve elde ettiğiniz şartlarla yaşam standartınızı sağlayacaksınız.

YAY: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.

OĞLAK: Araştırmacı yönlerinizin yoğun olduğu bir gün. İdeallerinizi yaşama geçirmek için fırsatlardan faydalanıyorsunuz. Zihninizin dağınıklığından bazı detayları istemeden atlayabilirsiniz.

KOVA: Baskıya ve yönlendirmeye gelemiyorsunuz. Topluma ters gelebilecek denenmemiş kulvarlarda kulaç atacak ve kendinizi ispat etmek isteyeceksiniz. Partnerinizin işi nedeniyle yer değiştirebilirsiniz.

BALIK: Sezgilerinizle hareket etmeniz nedeniyle önleyemediğiniz hatalarınız gündeme gelebilir. Bugün, gereksiz bir huzursuzluk söz konusu olacak. Çevrenizde gelişen olaylara kayıtsız kalmak isteyebilirsiniz.