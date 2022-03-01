Güne Başlarken | 1 Mart 2022

Sen uyurken neler oldu?

Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Harkov'a saldırarak savaş suçu işlediğini ve bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) üyesi olmaması gerektiğini savunarak, "Rus kuvvetleri bugün Harkov’a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur. Sivillere karşı savaş suçu işleyen bir devlet BMKG üyesi olamaz" dedi.

Salgın önlemleri kapsamında ülkeye giriş şartlarını yenileyen İsrail, alınan karar doğrultusunda PCR testi ibrazı şartıyla aşılı veya aşısız tüm yabancı yolcuların ülkeye seyahat edebileceği açıklandı.

Ukrayna'ya düzenlenen Rusya harekatı sonrası ülkede mahsur kalan Türklerin tahliyesi devam ediyor. Romanya'ya geçen Türk vatandaşları, Bükreş'ten Türk Hava Yolları(THY)'nın tahliye seferini yapan özel uçuşuyla İstanbul'a geldi. Rus ordusunun saldırılarıyla savaşın ortasında kalan Türkler, yaşadıkları korku dolu anları anlattılar.

EuroLeague, Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg'un Turkish Airlines EuroLeague'e; Lokomotiv Kuban Krasnodar’ın ise 7DAYS EuroCup'a katılımlarının askıya alındığını açıkladı.

Güne Dair Notlar

1 Mart günü saat 7.35'te dolar 13,90 TL, euro ise 15,54 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 1°C, 6°C Akşam saatlerinde yağmurlu Antalya, 11°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 6°C Yüksekleri yer yer kar yağışlı Trabzon, 9°C, 10°C Öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 7°C, 13°C Yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kız Kardeş, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Destan, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Baba

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

1 Mart günlük burç yorumları

KOÇ: Duygusal ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, çevrenizin sizin üzerinizdeki gücünü biliyor ve kendinizi ona teslim ediyorsunuz. Rakiplerinizin olduğunu unutmamalı ve planlı olmalısınız.

BOĞA: Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız yoğun seyrediyor. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji istemeden bazı hatalar yapmanıza neden olabilir. Sağlığınıza özen göstermelisiniz.

İKİZLER: Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız.

YENGEÇ: Bugün geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Ailenizin, size olan ihtiyacı doğrultusunda hareket edeceksiniz. Atak ve hırslı bir kişilik sergileyerek cesaretinizi daha da zorlayabilirsiniz.

ASLAN: Dostluk duyguları ön planda. Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınızı ve girişimciliğinizi ortaya çıkarıyorsunuz. Çevrenizi olumlu etkilerken geleneksel kişileri yargılamamalısınız.

BAŞAK: İletişim gezegeni Merkür’den destek alıyorsunuz. Kişisel yetenek ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak ortaya koyacaksınız. Çevresel faktörlerin lehinize olması sizi daha da güçlendiriyor.

TERAZİ: İçinizdeki enerjiyi paylaşmakta acele etmeyin. Balık’taki bolluk gezegeni Jüpiter’in olumlu desteğini her geçen gün hissetmeye başlıyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde birlikteliği belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.

AKREP: Bugün çevreyle çatışmaktan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların sizin çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili pozitif gelişmeler var. İşinize olan bağlılığınız önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.

YAY: Çevrenizde oluşan birçok romantik fırsat önünüze geliyor. Yakın ilişkilerinize uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak bir tatmin sağlayacak ve güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.

OĞLAK: Savaşçı Mars kişisel evinizde. Bağımsız çalışmayı deneyin. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.

KOVA: Ay burcunuzda ilerlerken duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündeme gelecek. Enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizle ortak fikir birliği içinde olacaksınız.

BALIK: Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak size önemli gelişime kazandıracak ve kafanızdaki karışıklara çözüm bulacaksınız. Bugün cesaretli yapınızı daha ortaya koyarken yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.