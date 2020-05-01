Güne Başlarken | 1 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kuveyt'ten getirilen 99 Türk vatandaşı Çanakkale'de yurda yerleştirildi.

TFF, Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarının karar alma süreçlerini uzattı.

Çin'de ortaya çıkan ve giderek tüm dünyada hızla yayılan corona virüsle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Kimileri Çin'deki hayvan pazarından yayıldığını kimileri ise laboratuvarda özel olarak üretildiğini söylüyordu. Tüm bu söylentilerin ardından ABD'den önemli bir haber geldi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada, corona virüsün insan yapımı olmadığı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilere ulaştıklarını belirtti.

Güne Dair Notlar

1 Mayıs günü saat 7.42'de dolar 6,98 TL, euro ise 7,64 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 15°C, 20°C Doğu kesimleri sağanak yağışlı Ankara, 10°C, 18°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 13°C, 18°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 11°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi şerbet nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Osmanlı döneminin vazgeçilmez içeceklerinden olan ancak günümüzde unutulan şerbetin 100 farklı tarifini bir kitapta topladı.

Yemek danışmanı Nilgün Tatlı, şerbet yapılırken dikkat edilmesi gereken hususları da şöyle anlattı:

Şerbet yapımında kullanacağınız meyve, çiçek ve baharatlarını aktarlardan ve ailenizde bilenlerden alarak kullanın. Asla çiçekçilerde satılan çiçekleri kullanmayın. Onlar sadece süs olarak üretildiğinden, yetiştirilirken kullanılan kimyasallar ve üzerilerine sıkılan ilaçlar yardımıyla güzel görünür ve uzun dayanır. Eğer evde şerbet yapmak için kullanılırsa ciddi zehirlenmelere sebep olabilir.

Çiçekleri mevsiminde toplayıp kurutma veya maya yapacaksanız, bitkileri nemli, yağmurlu, sisli puslu havalarda toplamayın. Topladığınız bitki ve çiçeklerin canlı ve güçlü olanlarını seçin. Özellikle saat 10.00 gibi toplamakta yarar var. Çiçekler tomurcuktan daha yeni açmaya başlarken toplayın. Çünkü çok açılmış çiçeklerin kokusu, aroması ve vereceği yararı yeterli olmaz.

Dallarının kabuklarını kullanacaksanız, ağacı kurutmayacak sağlıklı dallardan kabuk sıyırmalısınız. Köklerinden yararlanacaksanız sonbahar ve ilkbahar aylarında topraktan söküp ve iyice temizleyerek kurutun.

Şerbet yapmak için kullandığınız su kesinlikle klorsuz ve içimi yumuşak olmalı. Her zaman sağlık açısından cam kaplar kullanılmalı. Kurutulmuş baharatların, güneş görmeyen kuru ve serin ortamlarda ağzı kapalı cam kavanozda saklanması gerek.

Tahta kaşık kullanmayın. Kaşıktaki yemek kokuları şerbete geçer ve bu da tadın bozulmasına sebep olur.

Hafif kavrulmuş dolmalık fıstık her tür şerbetin üzerine eklenebilir, şerbetin lezzetine lezzet katar.

Şerbet taze çiçeklerle yapılacaksa, kurusuna oranla miktarı artırılmalı, geceden şekerle iyice ovup biraz su ekleyip, sabaha kadar serin ortamda bekletilmeli. Taze çiçeklerle hazırlanan şerbetlerde sıcak su kullanılmaz ve kaynatılmaz. Şerbetler yumuşak çiçeklerden yapıldığında, bağırsakların çalışmasını hızlandırmak ve şifasından daha fazla yararlanmak amacıyla süzmeden ikram edilmeli.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar (Kanal D), Kardeş Payı (ATV), Medcezir (Star TV), Kalk Gidelim Eve (TRT 1)

Dizi önerisi: Community

Film önerisi: se7en (1995)

Kitap önerisi: Danilo İle Mutlu Tarifler - Danilo Zanna

Oyun önerisi: Project Cars GO

Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2020)

KOÇ : Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla birlikte ilerlediği bir gün. Deneyim ve yeteneklerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Paylaşımın önemli olduğu bir gün.

: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla birlikte ilerlediği bir gün. Deneyim ve yeteneklerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Paylaşımın önemli olduğu bir gün. BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. İlginç ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Tarzınızı isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gündesiniz.

Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. İlginç ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Tarzınızı isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gündesiniz. İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanın. Destek görünce kendinize güveniniz artıyor. Kazanç konusunda güçlü destekler alacaksınız. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanın. Destek görünce kendinize güveniniz artıyor. Kazanç konusunda güçlü destekler alacaksınız. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. YENGEÇ: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuzda motivasyonunuz iki katına çıkıyor. Dğişime hazırsınız. Organizasyon işlerine ağırlık verin ve kişisel başarınızı artırmayı deneyin.

Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuzda motivasyonunuz iki katına çıkıyor. Dğişime hazırsınız. Organizasyon işlerine ağırlık verin ve kişisel başarınızı artırmayı deneyin. ASLAN: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek. Gizlilikten uzak kalmanız gereken bir gün. Kendinize güvenmeyi sürdürün. Partnerinize kızmaktan vazgeçin.

Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek. Gizlilikten uzak kalmanız gereken bir gün. Kendinize güvenmeyi sürdürün. Partnerinize kızmaktan vazgeçin. BAŞAK : İşinizle ilgili değişimlere hazırsınız. Çevre koşulları yeniden gözden geçirmelisiniz. Birçok sorunun üst üste gelmesinden dolayı canınız çok sıkılacak. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor.

: İşinizle ilgili değişimlere hazırsınız. Çevre koşulları yeniden gözden geçirmelisiniz. Birçok sorunun üst üste gelmesinden dolayı canınız çok sıkılacak. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor. TERAZİ: Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınayı kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi hiç kimseyi rahatsız etmeden çözebiliyorsunuz.

Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınayı kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi hiç kimseyi rahatsız etmeden çözebiliyorsunuz. AKREP: Bugün, çevreyle ilişkilerinizde zincirleme yapılanmalar söz konusu. Ay, sosyal ilişkilerinizi olumlu bir şekilde etkilerken arkadaşlar arasında ilginç fikirlerinizle yaratıcılığına en çok başvurulan kişi oluyorsunuz.

Bugün, çevreyle ilişkilerinizde zincirleme yapılanmalar söz konusu. Ay, sosyal ilişkilerinizi olumlu bir şekilde etkilerken arkadaşlar arasında ilginç fikirlerinizle yaratıcılığına en çok başvurulan kişi oluyorsunuz. YAY: Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi karşı tarafa sunacak ve fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar sizi tatmin etmeyebilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz.

Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi karşı tarafa sunacak ve fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar sizi tatmin etmeyebilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz. OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun düşüncelerinden yola çıkarak bazı problemlerin üstesinden gelebileceksiniz. Dostlarınızla bir arada olmak size iyi gelecek.

Duygusal ilişkilerinizde partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun düşüncelerinden yola çıkarak bazı problemlerin üstesinden gelebileceksiniz. Dostlarınızla bir arada olmak size iyi gelecek. KOVA: Fiziksel özelliğinizi güzel konuşmalarınızla destekleyeceğiniz bir gün. Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz. Bugün çevrenizdeki bazı kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz.

Fiziksel özelliğinizi güzel konuşmalarınızla destekleyeceğiniz bir gün. Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz. Bugün çevrenizdeki bazı kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. BALIK: Sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve gerekli önlemleri almıyorsunuz. Araştırmaya yönelik davranışlarının olumlu sonuçlanmasını istiyorsanız zaman zaman rahatsızlık duyduğunuzu çevrenize hissettirmeyin.

1 Mayıs gününe damga vuran olaylar