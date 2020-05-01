Güne Başlarken | 1 Mayıs 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 780 milyon 385 bin 979 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
01 Mayıs 2020, Cuma 01:12 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kuveyt'ten getirilen 99 Türk vatandaşı Çanakkale'de yurda yerleştirildi.
TFF, Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarının karar alma süreçlerini uzattı.
Çin'de ortaya çıkan ve giderek tüm dünyada hızla yayılan corona virüsle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Kimileri Çin'deki hayvan pazarından yayıldığını kimileri ise laboratuvarda özel olarak üretildiğini söylüyordu. Tüm bu söylentilerin ardından ABD'den önemli bir haber geldi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada, corona virüsün insan yapımı olmadığı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilere ulaştıklarını belirtti.
- 1 Mayıs günü saat 7.42'de dolar 6,98 TL, euro ise 7,64 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 15°C, 20°C Doğu kesimleri sağanak yağışlı Ankara, 10°C, 18°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 13°C, 18°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 11°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi şerbet nasıl yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Osmanlı döneminin vazgeçilmez içeceklerinden olan ancak günümüzde unutulan şerbetin 100 farklı tarifini bir kitapta topladı.
Yemek danışmanı Nilgün Tatlı, şerbet yapılırken dikkat edilmesi gereken hususları da şöyle anlattı:
- Şerbet yapımında kullanacağınız meyve, çiçek ve baharatlarını aktarlardan ve ailenizde bilenlerden alarak kullanın. Asla çiçekçilerde satılan çiçekleri kullanmayın. Onlar sadece süs olarak üretildiğinden, yetiştirilirken kullanılan kimyasallar ve üzerilerine sıkılan ilaçlar yardımıyla güzel görünür ve uzun dayanır. Eğer evde şerbet yapmak için kullanılırsa ciddi zehirlenmelere sebep olabilir.
- Çiçekleri mevsiminde toplayıp kurutma veya maya yapacaksanız, bitkileri nemli, yağmurlu, sisli puslu havalarda toplamayın. Topladığınız bitki ve çiçeklerin canlı ve güçlü olanlarını seçin. Özellikle saat 10.00 gibi toplamakta yarar var. Çiçekler tomurcuktan daha yeni açmaya başlarken toplayın. Çünkü çok açılmış çiçeklerin kokusu, aroması ve vereceği yararı yeterli olmaz.
- Dallarının kabuklarını kullanacaksanız, ağacı kurutmayacak sağlıklı dallardan kabuk sıyırmalısınız. Köklerinden yararlanacaksanız sonbahar ve ilkbahar aylarında topraktan söküp ve iyice temizleyerek kurutun.
- Şerbet yapmak için kullandığınız su kesinlikle klorsuz ve içimi yumuşak olmalı. Her zaman sağlık açısından cam kaplar kullanılmalı. Kurutulmuş baharatların, güneş görmeyen kuru ve serin ortamlarda ağzı kapalı cam kavanozda saklanması gerek.
- Tahta kaşık kullanmayın. Kaşıktaki yemek kokuları şerbete geçer ve bu da tadın bozulmasına sebep olur.
- Hafif kavrulmuş dolmalık fıstık her tür şerbetin üzerine eklenebilir, şerbetin lezzetine lezzet katar.
- Şerbet taze çiçeklerle yapılacaksa, kurusuna oranla miktarı artırılmalı, geceden şekerle iyice ovup biraz su ekleyip, sabaha kadar serin ortamda bekletilmeli. Taze çiçeklerle hazırlanan şerbetlerde sıcak su kullanılmaz ve kaynatılmaz. Şerbetler yumuşak çiçeklerden yapıldığında, bağırsakların çalışmasını hızlandırmak ve şifasından daha fazla yararlanmak amacıyla süzmeden ikram edilmeli.
İşte detaylar
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar (Kanal D), Kardeş Payı (ATV), Medcezir (Star TV), Kalk Gidelim Eve (TRT 1)
Dizi önerisi: Community
Film önerisi: se7en (1995)
Kitap önerisi: Danilo İle Mutlu Tarifler - Danilo Zanna
Oyun önerisi: Project Cars GO
Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2020)
- KOÇ: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla birlikte ilerlediği bir gün. Deneyim ve yeteneklerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Paylaşımın önemli olduğu bir gün.
- BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. İlginç ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Tarzınızı isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gündesiniz.
- İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanın. Destek görünce kendinize güveniniz artıyor. Kazanç konusunda güçlü destekler alacaksınız. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.
- YENGEÇ: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuzda motivasyonunuz iki katına çıkıyor. Dğişime hazırsınız. Organizasyon işlerine ağırlık verin ve kişisel başarınızı artırmayı deneyin.
- ASLAN: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek. Gizlilikten uzak kalmanız gereken bir gün. Kendinize güvenmeyi sürdürün. Partnerinize kızmaktan vazgeçin.
- BAŞAK: İşinizle ilgili değişimlere hazırsınız. Çevre koşulları yeniden gözden geçirmelisiniz. Birçok sorunun üst üste gelmesinden dolayı canınız çok sıkılacak. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor.
- TERAZİ: Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınayı kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi hiç kimseyi rahatsız etmeden çözebiliyorsunuz.
- AKREP: Bugün, çevreyle ilişkilerinizde zincirleme yapılanmalar söz konusu. Ay, sosyal ilişkilerinizi olumlu bir şekilde etkilerken arkadaşlar arasında ilginç fikirlerinizle yaratıcılığına en çok başvurulan kişi oluyorsunuz.
- YAY: Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi karşı tarafa sunacak ve fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar sizi tatmin etmeyebilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz.
- OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun düşüncelerinden yola çıkarak bazı problemlerin üstesinden gelebileceksiniz. Dostlarınızla bir arada olmak size iyi gelecek.
- KOVA: Fiziksel özelliğinizi güzel konuşmalarınızla destekleyeceğiniz bir gün. Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz. Bugün çevrenizdeki bazı kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz.
- BALIK: Sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve gerekli önlemleri almıyorsunuz. Araştırmaya yönelik davranışlarının olumlu sonuçlanmasını istiyorsanız zaman zaman rahatsızlık duyduğunuzu çevrenize hissettirmeyin.
1 Mayıs gününe damga vuran olaylar
- İngiltere, Galler ve İskoçya, Büyük Britanya olarak birleşti. 1707
- Penny Black olarak da bilinen ilk yapıştırılabilen resmi posta pulu, İngiltere'de tedavüle çıktı. 1840
- Alman ilaç firması Bayer, Aspirini üretti. 1889
- A.B.D. Utah'da bir maden kazasında 200 kişi öldü. 1900
- 1 Mayıs Türkiye'de işçi ve emekçiler tarafından da kutlanmaya başladı. 1906
- İstanbul'da tütün işçileri, askeri fabrika ve demiryolu işçileri, fırıncılar, İstanbul tramvay, telefon, tünel, gazhane işçileri 1 Mayıs'ı sokakta kutladılar. "Yabancı şirketlere el konsun", "8 saatlik iş günü", "Hafta tatili", "Serbest Sendika ve Grev Hakkı" pankartlarını taşıdılar. 1923
- Takrir-i Sükun Kanunu'yla her türlü gösteri ve yürüyüş yasaklanınca, 1 Mayıs da kitlesel olarak kutlanamaz hale geldi. 1925
- Adolf Hitler yönetimindeki Nazi Partisi Berlin'de ilk kez miting yaptı. 1927
- Şimdilerde artık Cüce Gezegen sınıfından sayılan Plüton gezegeni resmen isimlendirildi. Gezegen 18 Şubat 1930'da keşfedilmişti. 1930
- 1940 Yaz Olimpiyatları savaş yüzünden iptal edildi. 1940
- Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) resmen kuruldu. Kim Il-sung devlet başkanı. 1948
- Hürriyet gazetesi, Sedat Simavi tarafından İstanbul'da kuruldu. 1948
- Jonas Salk'ın geliştirdiği çocuk felci aşısı kullanılmaya başlandı. 1956
- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) yayın hayatına başladı. 1964
- Başbakan Nihat Erim, Anayasa için, "Türkiye böyle bir lüksü kaldıramaz" dedi. 1971
- 50 yıllık aradan sonra 1 Mayıs İşçi Bayramı İstanbul Taksim Meydanında yapılan büyük bir mitingle kutlandı. DİSK'in (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) düzenlediği 1976 1 Mayıs'ı, Türkiye'de kitlesel 1 Mayıs kutlamalarının başlangıcı oldu. 1976
- Devlet Güvenlik Mahkemeleri sekiz ilde göreve başladı. 1984
- Hırvatistan Ordusu, Batı Slavonya'yı geri almak için Bljesak Operasyonu başlattı. 1995
- Bingöl'de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 176 kişi öldü, 521 kişi de yaralandı. 2003
- Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti.Estonya, Macaristan, Letonya,Litvanya,Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya Avrupa Birliği üyesi oldular. 2004
- 60. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde kabine revizyonuna gidildi. 2009
- 32 yıl sonra Taksim'de ilk kez izinli olarak 1 Mayıs kutlamaları yapıldı 2010