Güne Başlarken | 1 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 265 bin 287 testte, 31 bin 891 vaka ile 2 bin 673 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 394 kişi ile toplam can kaybı 40 bin 131’e yükseldi.

Milyonlarca memur bekliyordu kamu personelin maaşlarının 10 Mayıs'ta ödenmesine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı genelge yayımladı. Memurların yanında sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel maaşları da ödenecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile tasarruf finansman şirketleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesiyle ilgili yönetmelik kapsamına alındı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin, ABD’nin başkenti Washington’da ilk kez bir lobi firmasıyla anlaşma yaptığı bildirildi.

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında akşam yemeği yedikten sonra fenalaşan 40 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Aynı yemekten yiyen ancak rahatsızlanmayan 260 kişi de tedbir amacıyla hastaneye getirildi.

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağını bildirdi.

Güne Dair Notlar

1 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,27 TL euro ise 9,97 TL.

8,27 ise 9,97 1 Mayıs günü altın fiyatları: Gram altın 471 lira, çeyrek altın 755 lira, cumhuriyet altını ise 3000 lira

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 14°C, 24°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 18°C, 30°C Ankara, Parçalı bulutlu. 14°C, 27°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 13°C, 18°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu. 12°C, 28°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bu köşede daha önce defalarca toksik (zehirli) ilişkilerden söz edip, bu tür kişilerden uzak durulması gerektiğini anlatmaya çalışmıştım. Bugüne kadar ilişkilerinizde hep sorun yaşamışsanız şu soruyu bir de kendinize sormanız gerekiyor: “Acaba ilişkiyi zehirleyen ben miyim?” Aşağıdaki maddeler size bu sorunun doğru yanıtını verecektir. - Mehmet Coşkundeniz'in yazısı...

Günün kitabı

Ağıtların Tanrısı - Sepin İnceer

Okan, ölü, yatakta yatıyordu. Perşembe gecesi beraber yattığımız yatakta. Sağdık ikimiz de, daha perşembe gecesi sağdık. N’oldu da pazartesi gecesi ölü ölü yattık o yatağa? Ölü olmak yetmedi, bir de salı denen o lanet günde, ölülerin bir tanesini toprağa mı koyacaktık? Artık verebilirim demiştim, o sabah. Artık verebilirim. Benim verebilmem önemli miydi? Ölüm alırken bana sormuş muydu ki, toprak, verirken soracaktı? Benim fikrim sorulmuyordu ki. Âşık olurken de sorulmamıştı. Bana sadece, al bu adamı, çok sev, tamam mı, denmişti, sevmek ne kelime, tapmıştım adama, tapmıştım. Aşk fikir sormaz. Aşk sadece hakkını ver der, tamam mı, der. Hakkını vermezsen hakkımı vermem der.

1 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ: Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara hız kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Güneş finans evinizde ilerlerken olabilecek sorunları en ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermiyorsunuz, bu durum bazen olumlu olmuyor. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyenler de hata yapar. Bugün araştırmalı ve doğru yolu bulmalısınız.

İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişileri çok çabuk ikna ediyorsunuz. Ama onların sizi etkilemeleri epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız onların fikirlerini önemseyin. Özgür olmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığında istediklerinizi yaşama geçirmekte çok zorlanıyorsunuz.

ASLAN: Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen son sözü söylemek istiyor ve kendinizi yoruyorsunuz.

BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı olmak istemenize rağmen günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla işle zorluyorsunuz. Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz.

TERAZİ: İşinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Çekiciliğiniz mükemmel.

AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir süre daha devam etme olasılığına rağmen sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkide şüphecisiniz. Geçmişteki olumsuzlukları unutmalısınız.

YAY: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız yeni kazançlara yönelmelisiniz.

OĞLAK: Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek ama sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta. Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Bazı fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak.

BALIK: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevrenin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın. Taviz konusunda temkinlisiniz.