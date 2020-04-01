Güne Başlarken | 1 Nisan 2020

Bugün 1 Nisan

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" dedi.

Sivas'ın Koyulhisar, Doğanşar ve Yıldızeli ilçelerine bağlı 4 köy, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi. Dünya genelinde ise salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.





Güne Dair Notlar

1 Nisan günü saat 7.08'de dolar 6,61 TL euro ise 7,29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 10°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı İzmir, 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 14°C, 20°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı Ankara, 7°C, 14°C Hafif sağanak yağışlı Trabzon, 9°C, 12°C Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Diyarbakır, 9°C, 13°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Çoğumuz sabah uyanır uyanmaz telefonu elimize alıyoruz. Uyurken neler olmuş, saat kaç, mesaj var mı, hepsini merak ediyoruz. Halbuki beynimiz, gözlerimiz yorulacak, gece uyuduğumuz uykunun dinlendirici etkisi yok olacak, haberimiz yok...

Uyandıktan sonra mümkün olduğu kadar ekranlardan uzak durmak gerekiyor. Gözler, gün ışığına alışana kadar, beyin kendini toplayana kadar ne kadar az bakarsak o kadar iyi. Günün koşturmacası içerisinde zaten bol bol telefon, televizyon ve bilgisayar ekranlarına bakacağız. Uyandıktan sonra bakmayı bir süre ertelemek en iyisi.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Kuruluş Osman (ATV), Jet Sosyete (Star TV), Öğretmen (FOX)

Dizi önerisi: Tutunamayanlar (TRT 1)

Kitap önerisi: Yaşama Uğraşı - Cesare Pavese

Oyun önerisi: Starsky and Hutch (nostalji)

Günlük burç yorumları (1 Nisan 2020)

KOÇ: Bugün, iletişimde olumlu olayların gündeme gelme ihtimali yüksek. Yapacağınız telefon konuşmaları iş ilişkilerinin güçlenmesini sağlayacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenin.

Bugün, iletişimde olumlu olayların gündeme gelme ihtimali yüksek. Yapacağınız telefon konuşmaları iş ilişkilerinin güçlenmesini sağlayacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenin. BOĞA: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanıma sahip değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, bazı tavizler vermelisiniz. Araştırmacı tarafınız yine atağa kalkıyor.

Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanıma sahip değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, bazı tavizler vermelisiniz. Araştırmacı tarafınız yine atağa kalkıyor. İKİZLER : Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gündesiniz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz. Olaylara yine hakimsiniz.

: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gündesiniz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz. Olaylara yine hakimsiniz. YENGEÇ: Bugün, insalcıl duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine temel nedenleri araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.

Bugün, insalcıl duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine temel nedenleri araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz. ASLAN: Yakın geçmişi düşünmek istemiyorsunuz. Her türlü çalışmanızı ileriye dönük planlamalısınız. Eş ve iş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

Yakın geçmişi düşünmek istemiyorsunuz. Her türlü çalışmanızı ileriye dönük planlamalısınız. Eş ve iş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz. BAŞAK: Her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini ü zerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Olaylar değişiyor.

Her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini ü zerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Olaylar değişiyor. TERAZİ: Bazı ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirlerinizi söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda birçok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün. Heyecanlarınız ön planda olacak.

Bazı ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirlerinizi söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda birçok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün. Heyecanlarınız ön planda olacak. AKREP : Algılama yeteneğiniz güçlü. Bugün, kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle değerlendirmekten vazgeçmemelisiniz. Düşündüğünüz şeyleri hayata geçirmek için borçlanabilirsiniz.

: Algılama yeteneğiniz güçlü. Bugün, kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle değerlendirmekten vazgeçmemelisiniz. Düşündüğünüz şeyleri hayata geçirmek için borçlanabilirsiniz. YAY : Hak ettiğiniz ödülü almak için sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar tarzınızın dışında bir konuşma gerektirebilir.

: Hak ettiğiniz ödülü almak için sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar tarzınızın dışında bir konuşma gerektirebilir. OĞLAK : Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin size olan ilgilerinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.

: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin size olan ilgilerinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Değişik tepkiler gösteriyorsunuz. KOVA : Kazançlarınız konusunda ısrarcı davranmakla paranızı artırıyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.

: Kazançlarınız konusunda ısrarcı davranmakla paranızı artırıyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok. BALIK: Her şeyiyle ilginç bir gün. Maddi konularda kendinize güveniyor ve harcamada sınır tanımıyorsunuz. Planladığınız işler için yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız olumlu sonuç vermiyor.

1 Nisan gününe damga vuran olaylar