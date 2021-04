Güne Başlarken | 1 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca, aşı tedariki ile ilgili, "Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda yakında daha büyük bir alım potansiyeline sahip olacağız." dedi.

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkardı. Bankadan yapılan açıklamada, Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin tahminlerin güncellendiği belirtildi. Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin güncelleme kapsamında, Türkiye ekonomisine dair büyüme tahmini de yukarı yönlü revize edildi.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü Başkanı Dimas Covas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türüne rastladıklarını duyurdu.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 521'e yükseldi.





Güne Dair Notlar

1 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,25 TL euro ise 9,72 x TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 11°C Akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu Antalya, 10°C, 15°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 11°C Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Trabzon, 7°C, 9°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 4°C, 18°C Yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Şimdi gelelim Fazıl Say-Ece Dağıstan’ın evli oldukları halde ayrı evlerde yaşama meselesine... Geleneksel evlilik anlayışının insanları çok zorladığı bir gerçek. Her an her şeyi birlikte yapmak, sürekli birlikte olmak bir süre sonra insanların duygularını köreltiyor. Fazıl Say ile Ece Dağıstan’ın uyguladıkları sistem öyle üstün körü bakıldığında aykırı gibi gelse de “Neden olmasın?” sorusunu düşündürüyor insana. Mehmet Coşkudeniz'in yazısı...

Günün kitabı

Polonyalı Boksör / Eduardo Halfon

Polonyalı büyükbaba, koluna dövmelenen sayının gizli hikâyesini ilk kez anlatır. Sırp piyanist yasak kimliğine hasret duyar. Genç bir Maya yerlisi eğitimi, ailevi yükümlülükleri ve şiire duyduğu sevgi arasında sıkışıp kalır. İsrailli bir hippi, Antigua Guatemala'da arayışa çıktığı cevapları bulup sanrılı deneyimler yaşamak için can atar. İhtiyar bir akademisyen mizahın önemini tekrarlar. Tüm bu karakterler müzik, tarih, şiir, erotizm, mizah ya da sessizlik aracılığıyla güzel ve gelir geçer olanı, akıl almaz bir şey yüzünden baştan çıkmış bir halde ararken anlatıcı –adı yine Eduardo Halfon olan Guatemalalı bir üniversite profesörü ve yazar– en esrarengiz karakterinin izini sürmeye başlar: kendisinin. İlk kez 2008'de yayımlanan ve bir düzine dile çevrilen Polonyalı Boksör Latin Amerika Edebiyatı'nın yeni eserleri arasında tartışılmaz bir kıstasa dönüştü.

1 Nisan günlük burç yorumları