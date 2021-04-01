Güne Başlarken | 1 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
01 Nisan 2021, Perşembe 07:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca, aşı tedariki ile ilgili, "Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda yakında daha büyük bir alım potansiyeline sahip olacağız." dedi.
Son dakika haberine göre; Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkardı. Bankadan yapılan açıklamada, Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin tahminlerin güncellendiği belirtildi. Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin güncelleme kapsamında, Türkiye ekonomisine dair büyüme tahmini de yukarı yönlü revize edildi.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü Başkanı Dimas Covas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türüne rastladıklarını duyurdu.
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 521'e yükseldi.
Güne Dair Notlar
- 1 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,25 TL euro ise 9,72 x TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 11°C Akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu Antalya, 10°C, 15°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 11°C Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Trabzon, 7°C, 9°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 4°C, 18°C Yağmur ve sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Şimdi gelelim Fazıl Say-Ece Dağıstan’ın evli oldukları halde ayrı evlerde yaşama meselesine... Geleneksel evlilik anlayışının insanları çok zorladığı bir gerçek. Her an her şeyi birlikte yapmak, sürekli birlikte olmak bir süre sonra insanların duygularını köreltiyor. Fazıl Say ile Ece Dağıstan’ın uyguladıkları sistem öyle üstün körü bakıldığında aykırı gibi gelse de “Neden olmasın?” sorusunu düşündürüyor insana. Mehmet Coşkudeniz'in yazısı...
Günün kitabı
Polonyalı Boksör / Eduardo Halfon
Polonyalı büyükbaba, koluna dövmelenen sayının gizli hikâyesini ilk kez anlatır. Sırp piyanist yasak kimliğine hasret duyar. Genç bir Maya yerlisi eğitimi, ailevi yükümlülükleri ve şiire duyduğu sevgi arasında sıkışıp kalır. İsrailli bir hippi, Antigua Guatemala'da arayışa çıktığı cevapları bulup sanrılı deneyimler yaşamak için can atar. İhtiyar bir akademisyen mizahın önemini tekrarlar. Tüm bu karakterler müzik, tarih, şiir, erotizm, mizah ya da sessizlik aracılığıyla güzel ve gelir geçer olanı, akıl almaz bir şey yüzünden baştan çıkmış bir halde ararken anlatıcı –adı yine Eduardo Halfon olan Guatemalalı bir üniversite profesörü ve yazar– en esrarengiz karakterinin izini sürmeye başlar: kendisinin. İlk kez 2008'de yayımlanan ve bir düzine dile çevrilen Polonyalı Boksör Latin Amerika Edebiyatı'nın yeni eserleri arasında tartışılmaz bir kıstasa dönüştü.
1 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: İlişkilerde bazı duygusal ihtiyaçlarınız var. Bunların karşılanması konusunda sorun yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınız bu durumu fark edip size yardım ellerini uzatacaklar. Bugün, çevrenizin kalabalığı sizi yorabilir.
- BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
- İKİZLER: Özgürlük duygunuzun size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olun. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız çevrenizi etkiliyor.
- YENGEÇ: Tarzınızı belirleyecek, baskı altında tutuğunuz duygularınızı çıkarmak isteyecek, ilişkinizi özelleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Çabalarınız çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor, bunu unutmayın.
- ASLAN: Bugün yaşama pratik bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.
- BAŞAK: Duygusal konulara uzak görünmeniz bazı farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler mesleki çalışmalarınıza derin bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor.
- TERAZİ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimciliğinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Gözler üzerinizde.
- AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündeme gelmesiyle sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacak. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.
- YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.
- OĞLAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusallıktan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.
- KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsaitsiniz. Ama konu mantık olduğu zaman kafanız iyi çalışıyor. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunu farkındasınız.
- BALIK: Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları daha başarılı şekilde sonuca kavuşturacaksınız. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi hayata geçirebilirsiniz.