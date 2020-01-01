Güne Başlarken | 1 Ocak 2020

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Osmaniye, K. Maraş, Hatay, Nevşehir, Kayseri, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kütahya, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ankara: Öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı °C, 5°C

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 2°C, 6°C

İzmir: Öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 5°C, 10°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 5°C, 16°C

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 8°C, 16°C

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 7°C, 10°C

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 9°C, 11°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7°C, 0°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 2°C, 11°C

1 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bugün, partnerinizle işbirliği içindesiniz. Kazançlarınızla ilgili ortak kararlar alabilirsiniz. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

BOĞA: Maddi konularda fikrinizi söylerken çekimser kalabilirsiniz. Karşınızdaki kişilerin size iyi niyetle yaklaşımlarından emin olmadan fikirlerinizi ortaya koymak istemiyorsunuz. Olaylara yaklaşımınız çok farklı.

İKİZLER: Değerlerinizin farkındasınız. Ama bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayarak karşınızdaki kişiyi üzebilirsiniz. Bugünlerde yaşamınızı zorlaştırmayın.

YENGEÇ: Enerjiniz yüksek ve ideallerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Emir almamak gibi takıntılarınız olduğu için bu dönem başarıyı kucaklayacaksınız.

ASLAN: İlginç fikirlerinizi iş konularında kullanarak çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.

BAŞAK: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe yansıtıyorsunuz. Bu dönem sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu.

TERAZİ: Araştırmacı yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Birlikte olacağınız topluluklarda kendi özünüze dönmek isteyebilir, bazı olaylara ilgisiz kalabilirsiniz. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması tarzınızla ilgili.

AKREP: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceleriniz olduğunda olaylara dar bir açıdan bakıyorsunuz. Arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere hazır olun.

YAY: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olabilir. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ikili ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK: Güneş burcunuzda ilerlerken üstünlük duyguları içinde olabilirsiniz. Toplumsal konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili birtakım olaylar yaşayabilirsiniz.

KOVA: Aşk gezegeni Venüs burcunuzda ilerliyor. Yaşam coşkunuzu iki katına çıkarırken enerjinizi dengeleme konusunda uyarıyor. Her aktiviteye duygusallığınızı da aktaracaksınız. Tartışmalardan uzak kalmalısınız.

BALIK: Yapmayı planladığınız işleriniz için yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. İhmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

58 yaşındayım ve 34 senelik evliyim. Haftada 3-4 kez ilişkide bulunuyorum. İlişkide hem kendimi hem eşimi tatmin ediyorum. Eşim de “Yetmiyor, her gece olmaz mı?” diye sitem ediyor. Acaba haklı mı?

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Bugün:

New York ile Boston arasında düzenli posta servisi başladı. 1673

Londra'nın en eski gazetesi The Times yayınlanmaya başladı.. 1788

Penaltı, İngiltere Ligi'ndeki Stoke City-Notts maçındaki tartışmalar üzerine kural kitabına girdi. 1891

Türkiye Futbol Federasyonu kuruldu. 1923

Anadolu demiryolu hattı ile Haydarpaşa Limanı millileştirildi. 1929

Varlık Vergisi tahsilatı 11 milyona liraya ulaştı. 1943

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu yürürlüğe girdi. 1952

Avrupa Topluluğu kuruldu. 1958

İlk meteorolojik uydu Tiros Amerika Birleşik Devletleri tarafından fırlatıldı. 1960

''Anadol'' marka otomobil piyasaya sürüldü. 1967

Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyonda sigara reklamları yasaklandı. 1971

Hindistan havayollarına ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı, Bombay açıklarında havada infilak ederek denize çakıldı; 213 kişi öldü. 1978

Şehir içi yollarda sürücüler ve ön koltukta oturanlara emniyet kemeri takma zorunluluğu getirildi. 1992

Schengen Antlaşması yürürlüğe girdi. 1992

Çekoslovakya'nın varlığı sona erdi; Çekler ve Slovaklar birbirlerinden ayrıldılar. 1993

Avrupa'nın "tek pazar düşü" gerçekleşti. Kuzey Kutbu'ndan Akdeniz'e, Avrupalılar pasaportsuz seyahat edebilecek. 1993

Avrupa'da tek para birimine geçildi. Yeni Euro banknotları 01-01-2002'de, dolaşıma çıkacak. 1999

Türk Medeni Kanunu ile Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun yürürlüğe girdi. Koca, ''evin reisliği''ni kaybetti. 2002

Yeni Türk Lirası kullanımına başlandı. 2005

Bulgaristan ve Romanya, resmen AB üyesi oldular. 2007

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