Güne Başlarken | 1 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) ile birlik üyeliğine dayanan bağları, Brexit sürecinin resmiyet kazanmasından bir yıl sonra, dün gece itibariyle fiilen sona erdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verdi.

Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı. Havai fişeğin elinde patlaması sonrasında yıldız isim yaralandı. Norveçli sağ bekin yüzünde ve gözlerinde yaralanma olduğu belirtildi.

Büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğu Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ve amorti rakamları belli oldu. Çeyrek bilete isabet eden Milli Piyango talihlisinin Manisa Akhisar'dan çıktığı açıklandı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) İngiltere’de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Şangay’da rastlandığını bildirdi.

Güne Dair Notlar

1 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,44 TL euro ise 9, 03 TL.

ise Gram altın 453 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı. 11°C, 15°C Antalya, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 11°C, 16°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. 3°C, 13°C Trabzon, Az bulutlu ve açık. 9°C, 16°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. -3°C, 12°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Pandeminin gölgesinde geçirdiğimiz 2020, ‘tasarrufa’ daha çok ihtiyaç duyulan bir yıl oldu. Alışverişte, gıdada, harcamalarda, birikimde ve su tüketiminde... Özellikle karantinada evlere kapandığımız dönemlerde bütçe yapmanın, kontrollü harcamanın ve yarını da düşünmenin önemini daha çok anladık. Bilal Emin Turan'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

William Golding- Sineklerin Tanrısı

Dünya klasikleri arasında gösterilen “Sineklerin Tanrısı”, William Golding’in en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Nobel edebiyat ödülü almasıyla ise tüm dünyada büyük üne kavuşan eser, ıssız ada yaşamını bambaşka bir yönden ele alıyor. Karakter analizlerine ve davranışlara odaklanan kitap, saf ve temiz çocukların bile aslında ne kadar vahşileşebileceklerini gözler önüne seriyor. Okuyucuları, davranışlar üzerinde düşünmeye iten bu kitapla siz de hayatta kalma mücaledesine giren çocukların derinden etkileyen hikayesiyle baş başa kalacaksınız.

1 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta olmalı. Sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.

BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.

İKİZLER: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.

YENGEÇ: Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Başarılı çalışmalarınız çevrenizde ses getirecek.

ASLAN: Kendinize güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Ama mantıklı yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanacaksınız. Daha tedbirli olmaya çalışın.

BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşüncelerde olması sizi çok fazla etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar, geride kalan olumsuzlukları unutturacak.

TERAZİ: Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.

AKREP: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak için çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün.

YAY: Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyorsunuz. Elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, yardım alabilirsiniz.

OĞLAK: Yaşamın her adımında bir konuya çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.

KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Her zamanki sakinliğinizi korumalı. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmayın.

BALIK: Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, işteki diğer ortamlara da yaymalısınız. Bu sizi daha da motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden dostlar konusunda da seçici olmanıza neden oluyor.