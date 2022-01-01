Güne Başlarken | 1 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

İstiklal Caddesi’nde yılbaşı kutlayan iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Polisin müdahalesi ile kavga büyümeden taraflar ayrıldı.

Kocaeli'de yeni yılın ilk dakikalarında polis telsizinden İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu´nun mesajı yayınlandığı sırada, anons kesilerek FETÖ/PDY terör örgütünün propagandası yayınlandı. Emniyet, telsize müdahalede bulunan teröristleri yakalamak için çalışma başlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla Üsküdar’daki İstanbul Sağlık Müdürlüğü Anadolu Komuta Kontrol Merkezin’de girdi. Koca, sağlık çalışanların yeni yılını telsiz anonsuyla kutladı. Koca, yeni yılın ilk bebeği olan Umut Eliz bebeğin ailesini tablet üzerinden görüntülü arayarak tebrik etti.

E-5 Beylikdüzü istikametinde çok sayıda araç trafik kazasına karıştı. E5 Beylikdüzü yönü trafiğe kapanırken çok sayıda yaralı bilgisi olduğu öğrenildi.

Güne Dair Notlar

1 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,25 TL, euro ise 15,10 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu. 6°C, 10°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 18°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu. 1°C, 7°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu. 9°C, 11°C Diyarbakır, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. -3°C, 7°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Sinema: Bizum Hoca 2 (KANAL D)

Sinema: Yol Arkadaşım 2 (STAR)

Sinema: Örümcek Adam: Evden Uzakta (ATV)

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel (SHOW)

1 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: İlişkilerinize kararlı yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek gerçek isteklerinizi içinizde saklıyorsunuz.

BOĞA: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. İsteklerinizin ilgi görmesi son derece hoşunuza gidiyor.

İKİZLER: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızı kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda en yakınlarınıza güvenmiyorsunuz.

YENGEÇ: Otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygularınızı ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

ASLAN: Para kazanma konusunda kişisel çabanızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Aşk konusunda özgürlükçü yapınızı hiç kimseye ödün vermeden yaşıyorsunuz.

BAŞAK: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Özellikle bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Sistemli yapınızı zorlayan sorunlu kişilerden hoşlanmıyorsunuz.

TERAZİ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Kafanızda somutlaştıramadığınız başka işlere yönelmek var.

AKREP: Maddi konularda genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Ani değişimlere hazır olmalısınız.

YAY: Maddi konularda desteğe ihtiyaç duymuyor ve her şeyi siz halletmek istiyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.

OĞLAK: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından uzaklaşmalısınız. Bugün, sezgileriniz çok yüksek. Doğuştan karamsar yapınızı biraz olsun esnetmeye çalışmıyorsunuz. Gizemli davranmaktan vazgeçmelisiniz.

KOVA: Kendiniz her zamankinden farklı hissediyorsunuz. İçinizde özgürlük duyguları var. Ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmeniz sizin hatanız.

BALIK: Çalışma yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Sessiz kalmakla birçok sorunu biriktirmeniz sizi sıkacak.