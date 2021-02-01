Güne Başlarken | 1 Şubat 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
01 Şubat 2021, Pazartesi 07:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Dünya genelinde yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 75 milyonu aştı.
- Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bulunup UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bintepeler Lidya Tümülüsleri'nden ikisinin iş makinalarıyla tahrip edilmesi sonrası bölgede kaçak kazılara karşı jandarma ekiplerinin devriye sayısı sıklaştırıldı.
- Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
- İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelede Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
Güne Dair Notlar
- 1 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7, 28 TL euro ise 8, 83 TL.
- Gram altın 435 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 16°C Parçalı zamanla çok bulutlu Antalya, 10°C, 16°C Gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 8°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -1°C, 9°C Zamanla az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 2020 yılını değerlendirerek 2021 beklentilerini paylaştı. Buna göre, otomotiv tedarik sanayi iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle yılı 2019 yılına göre yüzde 10 üretim kaybı ile tamamladı. İhracat pazarlarındaki yavaşlamanın etkisiyle 2020 yılında otomotiv tedarik sanayinin ihracatı yüzde 11.4 daralarak 9.4 milyar dolar oldu. Bu dönemde sektörün ciro kaybı ise 22 milyar lirayı buldu. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Michael Ende- Momo
Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır.
Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.
Momo elinde bir çiçek, koltuğunun altında bir kaplumbağa ve gizemli Hora Usta’nın da yardımıyla koskoca duman adamlar ordusunun karşısında tek başına durur. Acaba Momo, zamanı çalan adamları tek başına alt edebilecek midir?
Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.
1 Şubat günlük burç yorumları
- KOÇ: Her zaman idealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz sert çizgiler çizen bir yapıya sahipsiniz.
- BOĞA: Kendinizi huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken hata kabul etmiyorsunuz.
- İKİZLER: Yapıcı ve yaratıcı yönünüzü sağlayacağı avantajla yeni bir düzen içindesiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.
- YENGEÇ: Sevdiklerinizle bir araya gelerek eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da bazı konularda problemler artabilir.
- ASLAN: Son günlerde duygusal gerilimlere neden olan konuları ortadan kaldırın. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınızla ilgili yoğunluğa dur diyemiyorsunuz.
- BAŞAK: Kısa yollar yapıp görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyacınız duyacaksınız. Enerjinizi olumlu kullanacaksınız. Baskıcı kişilerden uzak durmalısınz.
- TERAZİ: Sizden başka kimsenin düşünceleri önemli olmayacak. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.
- AKREP: Çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Akıl ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalı, gerekli atılımlara başlamalısınız.
- YAY: İsteklerinizdeki artış sizi karşı cinse karşı çekici yaparken vazgeçilmez olduğunuz duygularına kapılabilirsiniz Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi seveceğiniz biri olabilir.
- OĞLAK: Uzun süredir önemini kaybetmiş olaylar ortaya çıkabilir. Çevrenin etkisinde kalmadan mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu ün girişimci yapınız öne çıkacak.
- KOVA: Siz doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalıyor. Bugün tepkili davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.
- BALIK: Bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağınız olan kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Yapmanız gereken aktiviteleri ayrıntılarıyla planlayın.