Güne Başlarken | 1 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Dünya genelinde yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 75 milyonu aştı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bulunup UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bintepeler Lidya Tümülüsleri'nden ikisinin iş makinalarıyla tahrip edilmesi sonrası bölgede kaçak kazılara karşı jandarma ekiplerinin devriye sayısı sıklaştırıldı.

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelede Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Güne Dair Notlar

1 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7, 28 TL euro ise 8, 83 TL.

ise Gram altın 435 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 16°C Parçalı zamanla çok bulutlu Antalya, 10°C, 16°C Gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 8°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -1°C, 9°C Zamanla az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 2020 yılını değerlendirerek 2021 beklentilerini paylaştı. Buna göre, otomotiv tedarik sanayi iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle yılı 2019 yılına göre yüzde 10 üretim kaybı ile tamamladı. İhracat pazarlarındaki yavaşlamanın etkisiyle 2020 yılında otomotiv tedarik sanayinin ihracatı yüzde 11.4 daralarak 9.4 milyar dolar oldu. Bu dönemde sektörün ciro kaybı ise 22 milyar lirayı buldu. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Michael Ende- Momo

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır.

Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur.

Momo elinde bir çiçek, koltuğunun altında bir kaplumbağa ve gizemli Hora Usta’nın da yardımıyla koskoca duman adamlar ordusunun karşısında tek başına durur. Acaba Momo, zamanı çalan adamları tek başına alt edebilecek midir?

Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.

1 Şubat günlük burç yorumları