Güne Başlarken | 1 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Televizyon programıyla ünlenen Kübra Ece (30) İstanbul Avcılar'da hayatını kaybetti. Binanın 4'üncü katından düştüğü öne sürülen Ece'nin ölümüyle ilgili evde bulunan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ece'nin nasıl düştüğüyle ilgili polis inceleme başlatırken genç kızın kuzeni İbrahim Sunar, " Şu an polis de oradakilerin ifadelerini alıyor zaten. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız" dedi.

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki pitbull köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin olayda iddianame tamamlandı. 6 sanık hakkında hazırlanan iddianamede pitbullar silah olarak nitelendirilirken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edebileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin 3 göçmeni denize attığını belirterek "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" dedi.

Aksaray’da geçtiğimiz hafta günlerce etkisini sürdüren ve bugün sabah saatlerinde de hafif şekilde yağmaya başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırarak kenti yeniden beyaza bürüdü.

Meskenlerde alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için, faturaya esas günlük ortalama 5 Kilowatt saat(kWh) olan tüketim miktarının 7 kWh olarak belirlenmesine ilişkin Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu’nun, kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.





Güne Dair Notlar

1 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,31 TL, euro ise 14,97 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 10°C Öğle saatlerinden sonra yağmurlu Antalya, 7°C, 15°C Doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı Ankara, -7°C, 4°C Sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu Trabzon, 8°C, 11°C İç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı Diyarbakır, 1°C, 11°C Hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Recep İvedik 3, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Destan, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey

TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı, SHOW TV: 20.00 Güldür Güldür Show

1 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Performansınızı güçlü bir şekilde sergiliyorsunuz.

BOĞA: Duygularınızı olumlu şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Uranüs gezegeni size destek veriyor. Kararlı ve mantıklısınız. Bugün sezgilerinizin yanıltmadığını göreceksiniz. Ortaklıklar konusu gündeme gelecek.

İKİZLER: Duygu alışverişinde bulunduğunuz zaman daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dostlar ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.

YENGEÇ: Çevrenizin tepkisinden çekindiğinizde kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Kendinizle ilgili konularda acele etmemelisiniz. Tenkit edilmek istemiyorsanız duygularınızı kendinize saklayarak bekleyin.

ASLAN: Gücünüzün farkında olmanıza rağmen, hırslı yapınızı körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.

BAŞAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılardan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmeyin.

TERAZİ: Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunun farkındasınız. Mantıklı davranışlarınızın kazandıracağı statü sayesinde her konuda başarı sağlayabileceksiniz.

AKREP: Yaşamınızı irdelemekten vazgeçin. Duygusal gerginlikler canınızı sıkmamalı. Çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Geçmişi sorgulayıp eski konuları sevdiklerinizle paylaşmaktan hoşnut olacaksınız.

YAY: Değişken yapınıza rağmen mantıklı davranışlar içindesiniz. Polemiğe girdiğiniz kişilerden istediğiniz karşılığı alamayabilirsiniz. Beklemeli ve kişileri gereksiz yargılamadan dinlemesini öğrenin.

OĞLAK: Bugün bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Oysa, yaşadığınız olumsuzluklardan almanız gereken dersler sizi daha temkinli olmaya yöneltmeliydi. Bugün, çevrenize başarıyla hakim oluyorsunuz.

KOVA: İş yaşamında fazla tedirgin davranıyorsunuz. Bugün, toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi öne çıkaracak ve duygu paylaşımlara yer vereceksiniz. Kan bağınız olan kişilere dikkat etmelisiniz.

BALIK: Sık değiştirdiğiniz yaşam rutinleriniz nedeniyle çevrenizde anlaşılması zor biri olarak tanınıyorsunuz. Bugün kendi sınırlarınızı zorlamayı sevdiğiniz halde birtakım olumsuz olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.