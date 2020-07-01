Güne Başlarken | 1 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağında Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulunan İkranur Tirsi’nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ön otopside İkranur'un ölümünde ilk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı.

PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin 500 lira para cezası verdi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Koca, dün yaptığı uyarıyı yineledi: Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.

Güne Dair Notlar

1 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6, 85 TL, euro ise 7, 69 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 22°C, 32°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 25°C, 35°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 17°C, 31°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu. 21°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 20°C, 35°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Çabuk ve lezzetli yemekler

Kremalı karnabahar çorbası

Mücver

Lavaştan pizza

Kaşarlı polenta

Patlıcan kumpir

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Yarışma: Çarkıfelek (KANAL D), Yerli Dizi: Sefirin Kızı (STAR), Sinema: Sağ Salim (atv), Yerli Dizi: Türk Malı (SHOW), Sinema: Çalgı Çengi İkimiz (FOX)

Film önerisi: Gemide (1998)

Kitap önerisi: Kızıl Nehirler - Jean Christophe Grange

Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2020)

KOÇ: İnatçı ve idealist davranışlar içindesiniz, bu durum bazı kişilerin dikkatini çekecek. Özgürce hareket etmek isteyeceksiniz. Bazı ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz. Şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz.

İnatçı ve idealist davranışlar içindesiniz, bu durum bazı kişilerin dikkatini çekecek. Özgürce hareket etmek isteyeceksiniz. Bazı ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz. Şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz. BOĞA : İyi niyetli davranışlarınız duygusal etkileşimlere çok açık. Gün içinde moralinizi bozan her şeyden çok kolay etkileniyorsunuz. Sezgileriniz sayesinde her şeyi kolay çözerken düş kırıklıkları da yaşayabilirsiniz.

: İyi niyetli davranışlarınız duygusal etkileşimlere çok açık. Gün içinde moralinizi bozan her şeyden çok kolay etkileniyorsunuz. Sezgileriniz sayesinde her şeyi kolay çözerken düş kırıklıkları da yaşayabilirsiniz. İKİZLER: Bugün, çekiciliğinizle dikkat çekecek ve isteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Kardeşler ve yakın dostlarınızla aranızda gelişen yeni ve özel durumlar karşısında çok anlayışlı davranacaksınız.

Bugün, çekiciliğinizle dikkat çekecek ve isteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Kardeşler ve yakın dostlarınızla aranızda gelişen yeni ve özel durumlar karşısında çok anlayışlı davranacaksınız. YENGEÇ: Düşüncelerinizi gizleme gereği duymadan duygularınızı ortaya dökeceksiniz. Bu tavrınızla çevrenize örnek olmak istiyorsunuz. Uzun süredir şartlandığınız kurallarınızı bir kenara iterek daha özgürce davranabilirsiniz.

Düşüncelerinizi gizleme gereği duymadan duygularınızı ortaya dökeceksiniz. Bu tavrınızla çevrenize örnek olmak istiyorsunuz. Uzun süredir şartlandığınız kurallarınızı bir kenara iterek daha özgürce davranabilirsiniz. ASLAN : Arkadaşlarınıza baskıcı davranmadığınız için onlar size karşı olumlu duygular içindeler. Bugün Ay’ın konumu, çevreyle ilişkilerinizde yaratıcı ve özgürlükçü dostlarınızla bir arada olacağınızı gösteriyor. Mutlusunuz.

: Arkadaşlarınıza baskıcı davranmadığınız için onlar size karşı olumlu duygular içindeler. Bugün Ay’ın konumu, çevreyle ilişkilerinizde yaratıcı ve özgürlükçü dostlarınızla bir arada olacağınızı gösteriyor. Mutlusunuz. BAŞAK: Zihinsel aktivitelerinizi hızla yaşama geçirmek istiyorsunuz. İyi niyetli davranışlarınızın altında çevrenize yardım etme isteği yatıyor. Kendinize güvenmeniz gerektiğinin farkındasınız. Yatırım için beklemelisiniz.

Zihinsel aktivitelerinizi hızla yaşama geçirmek istiyorsunuz. İyi niyetli davranışlarınızın altında çevrenize yardım etme isteği yatıyor. Kendinize güvenmeniz gerektiğinin farkındasınız. Yatırım için beklemelisiniz. TERAZİ: Duygularınızda hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Bugün Ay’ın konumu, çocuksu heyecanlarınızı körükleyebilir. Bazı konularda çılgınlık yapabilirsiniz. Aklına gelen her şeyi paylaşma ihtiyacındasınız. Hareketli bir gün.

Duygularınızda hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Bugün Ay’ın konumu, çocuksu heyecanlarınızı körükleyebilir. Bazı konularda çılgınlık yapabilirsiniz. Aklına gelen her şeyi paylaşma ihtiyacındasınız. Hareketli bir gün. AKREP: İşinizle ilgili güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Coşkularınızın sizi yönlendirmesine bayılıyorsunuz. Ailenize karşı görevlerinizi yerine getireceğiniz bir gündesiniz. Korumacı yönünüz öne çıkıyor.

İşinizle ilgili güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Coşkularınızın sizi yönlendirmesine bayılıyorsunuz. Ailenize karşı görevlerinizi yerine getireceğiniz bir gündesiniz. Korumacı yönünüz öne çıkıyor. YAY: İç güdülerinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Düşüncelerinizde yapıcı davranırken çevrenizdekilerin düzenine müdahale etmek istemiyorsunuz. Gözlemciliğinizin size sağladığı yararı inkar etmediğiniz kesin.

İç güdülerinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Düşüncelerinizde yapıcı davranırken çevrenizdekilerin düzenine müdahale etmek istemiyorsunuz. Gözlemciliğinizin size sağladığı yararı inkar etmediğiniz kesin. OĞLAK: Ruhsal anlamda kendinize güveniyor ve yaşama farklı bakıyorsunuz. Bugün, aşk gezegeni Venüs ve Ay’ın bulunduğu konum, kazançlarınızı artırmak için yeni fırsatlar aradığınızı gösteriyor. Hiç kimseye taviz vermeyin.

Ruhsal anlamda kendinize güveniyor ve yaşama farklı bakıyorsunuz. Bugün, aşk gezegeni Venüs ve Ay’ın bulunduğu konum, kazançlarınızı artırmak için yeni fırsatlar aradığınızı gösteriyor. Hiç kimseye taviz vermeyin. KOVA: Romantik yönünüz ortaya çıkıyor. Partnerinize karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gün. Ama iddiacı yönleriniz yüzünden küçük tartışmalar yaşanabilir. Unutmayın, ısrarcı olmak size bir şey kazandırmaz.

Romantik yönünüz ortaya çıkıyor. Partnerinize karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gün. Ama iddiacı yönleriniz yüzünden küçük tartışmalar yaşanabilir. Unutmayın, ısrarcı olmak size bir şey kazandırmaz. BALIK: İdeallerinizi yeniden gözden geçirmek ve kendinizi yenilemek isteyeceksiniz. Düşüncelerinizi geliştirmek için yapacağınız çalışmalardan olumlu yanıt alacak ve ona göre davranacaksınız. Paylaşımlarınız yoğunlaşıyor.

1 Temmuz gününe damga vuran olaylar

Kandilli Rasathanesi kuruldu. 1911

İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi. 1925

500 ve 1000 Liralık banknotlar tedavüle çıktı. 1927

Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Kanun 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlandı. Yasa, 54 kez değişikliğe uğradı. 1926

Mimar Sinan’ın biyolojik ve morfolojik yapısını incelemek üzere mezarı açıldı. 1935

İngiltere, Irak işgal edebilir gerekçesiyle Kuveyt’e asker çıkardı. 1961

Umut filmini izin almadan Cannes Film Festivali’ne gönderdiği gerekçesiyle Yılmaz Güney hakkında dava açıldı. 1971

Türkiye'de 138 kitabın toplatılmasına karar verildi. 1972

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