Güne Başlarken | 1 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
01 Temmuz 2021, Perşembe 07:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- ABD'de, cinsel taciz suçlarından hapis yatan komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakıldı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Erzincan Havalimanı'nın yeni ismi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı oldu.
- Rezan Demir İstanbul’da evinin bahçesindeki ağaçtan düştü. O an anlayamadı ama bu koca demir parçası kalçasına saplanmıştı. 2 kez hastaneye gitti, doktorlar o demiri fark etmedi. Geceyi 15 cmlik demirle geçiren adam o demirden hastaneye son kez gittiğinde kurtulabildi.
- İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de yaşanan şort tartışması ile gündeme gelen olayın muhatabı Şebnem Tüfekçi, yaşadıklarını anlattı. Şebnem Tüfekçi, "Biz artık başörtüsünün de şortun da konuşulmadığı, bambaşka konuların konuşulduğu bir gündem ve ülke istiyoruz. Bunun hayalini kuruyoruz" dedi.
- Afganistan ile Irak'ın işgalinde önemli rol oynayan eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in 88 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Güne Dair Notlar
- 1 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 70 TL euro ise 10, 31 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 33°C Az bulutlu Antalya, 29°C, 41°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 35°C Az bulutlu Trabzon, 22°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 24°C, 41°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Üniversiteli öğrencilerimizin girişimcilik cesaretini iş planlarıyla hayata geçiren ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ platformunu duymayan öğrencimiz kalmasın.
Sekizinci yılına giren, gençlerimizin beyinlerine ve seslerine kulak veren, üstüne de para veren sosyal inovasyon proje fikirleri yarışması ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’in başından beri jüri üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu tip fırsatları ülkemizdeki tüm gençlere duyurmak hepimizin sorumluluğu. İşte bu sene kazananlar ve kazanma kriterleri. Şirin Sever'in köşe yazısı...
1 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Yakın kan bağınız olan kişilerin beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve olaylara hızlı adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak. Prestijiniz çok önemli.
- BOĞA: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin hakkındaki ilginç fikirleriniz herkesin dikkatini çekecek. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ipuçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Hayallerinizin sınırları yok.
- İKİZLER: Dostluk duygularının temelinde geleneksel kurallar sizin için çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissetmeniz onlarla daha sık görüşmenizi sağlıyor. Bugün, isteklerinizde gözle görülür artış var.
- YENGEÇ: Bugün kendinizi işe odaklanmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşmak için birçok şey yapabilirsiniz. İç güdülerinizi doğru kullanacaksınız.
- ASLAN: Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek, zevkleriniz için para harcayacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ödemeler için geç kalmak istemiyorsanız iyi takip etmelisiniz.
- BAŞAK: Aşk konusunda çekimser davranacak ve partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Gelişen durumlar sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. Çevreyle bağlarınızı güçlendirmelisiniz.
- TERAZİ: Dış görünümünüzü sürekli disiplin altında tutmaya çalışmanız ve kendinizi izole etmeye çalışmanız sorunların büyümesine neden olabilir. Kişilik savaşı vermeyi bir kenara bırakın, bu yararınıza olacak.
- AKREP: Ortamınızı yenilemek isterken duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyorsunuz. Bu sizi önemli hale getiriyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayarak gelişmeler karşısında soğukkanlılığınızı korumalısınız.
- YAY: Sakin görünüyorsunuz ama gizli bir inatçılığınız var. Bugün, duygusal konularda isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Bugün, güçlü sezgileriniz sayesinde enerjinizi olumlu kullanmalısınız.
- OĞLAK: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken küçük bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.
- KOVA: Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. İlişkide küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Takıntılardan sıyrılın. Yalnız olacağınız bir gün.
- BALIK: Bugün olaylara mantıklı bir yorum getirerek çevrenize örnek olacaksınız. Karşı cinsle ilişkilerinizde temkinli davranmak için çaba harcıyorsunuz. Siz iyimser halinizi elden bırakmayın. Gözler üstünüzde.
BUNLARI DA OKUYUN