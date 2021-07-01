Güne Başlarken | 1 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD'de, cinsel taciz suçlarından hapis yatan komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Erzincan Havalimanı'nın yeni ismi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı oldu.

Rezan Demir İstanbul’da evinin bahçesindeki ağaçtan düştü. O an anlayamadı ama bu koca demir parçası kalçasına saplanmıştı. 2 kez hastaneye gitti, doktorlar o demiri fark etmedi. Geceyi 15 cmlik demirle geçiren adam o demirden hastaneye son kez gittiğinde kurtulabildi.

İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de yaşanan şort tartışması ile gündeme gelen olayın muhatabı Şebnem Tüfekçi, yaşadıklarını anlattı. Şebnem Tüfekçi, "Biz artık başörtüsünün de şortun da konuşulmadığı, bambaşka konuların konuşulduğu bir gündem ve ülke istiyoruz. Bunun hayalini kuruyoruz" dedi.

Afganistan ile Irak'ın işgalinde önemli rol oynayan eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in 88 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Güne Dair Notlar

1 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 70 TL euro ise 10, 31 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 33°C Az bulutlu Antalya, 29°C, 41°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 35°C Az bulutlu Trabzon, 22°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 24°C, 41°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Üniversiteli öğrencilerimizin girişimcilik cesaretini iş planlarıyla hayata geçiren ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ platformunu duymayan öğrencimiz kalmasın.

Sekizinci yılına giren, gençlerimizin beyinlerine ve seslerine kulak veren, üstüne de para veren sosyal inovasyon proje fikirleri yarışması ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’in başından beri jüri üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu tip fırsatları ülkemizdeki tüm gençlere duyurmak hepimizin sorumluluğu. İşte bu sene kazananlar ve kazanma kriterleri. Şirin Sever'in köşe yazısı...

1 Temmuz günlük burç yorumları