Güne Başlarken | 10 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktayı vurdu.

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Rusya'dan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a tarifeli ve charter uçuşlar bugün başlıyor.

Spor spikeri Emre Gönlüşen, vefat etti. TFF ve kulüpler, Emre Gönlüşen'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.





Güne Dair Notlar

10 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7, 31 TL, euro ise 8, 62 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 24°C, 31°C Parçalı bulutlu Antalya, 25°C, 29°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 19°C, 32°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 24°C, 29°C Sağanak yağışlı Diyarbakır, 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile Pratik Bilgiler

Herkesin hayran kaldığı Starbucks kurabiye tarifi

Çayın ve kahvenin yanına en çok yakışan lezzetlerden birisi de kurabiye. Son dönemde Starbucks kurabiyesi de oldukça revaçta. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Starbucks kurabiyesi için tarif arıyor ya da Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır merak ediyorsanız işte buradayız!

Tarife gitmek için tıkla

Televizyonda ne var?:

Postacı (Kanal D), Gençliğim Eyvah (ATV), Tövbeler Olsun (TRT 1)

Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2020)

KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük. Ama küçük şeyere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün iç sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.

Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük. Ama küçük şeyere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün iç sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın. BOĞA : İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek.

: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek. İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşamanız sadece sizin hatanız.

Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşamanız sadece sizin hatanız. YENGEÇ: Bugün, günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi birtakım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.

Bugün, günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi birtakım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir. ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.

Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor. BAŞAK : Sistemi sevdiğiniz halde kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyeceksiniz. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.

: Sistemi sevdiğiniz halde kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyeceksiniz. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün. TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seven biri olarak duygusal kırgınlıklarınızı unutuyor, sevdiklerinizin her şeyine koşuyorsunuz. Yeni fırsat doğuyor.

Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seven biri olarak duygusal kırgınlıklarınızı unutuyor, sevdiklerinizin her şeyine koşuyorsunuz. Yeni fırsat doğuyor. AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirirken aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız.

Düşüncelerinizi gerçekleştirirken aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız. YAY: Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayış sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak.

Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayış sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak. OĞLAK : Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde partnerinizle ilişkileriniz canlanacak. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.

: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde partnerinizle ilişkileriniz canlanacak. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız. KOVA: Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz.

Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz. BALIK: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz sürece her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.

10 Ağustos gününe damga vuran olaylar

İlk dizel motor prototipi Almanya'da Krupp fabrikalarında denendi. 1893

İngiliz donanmasından kaçan "Goeben" ve "Breslau" adlı iki Alman zırhlısı Türkiye'ye sığındı. İki zırhlı daha sonra "Yavuz" ve "Midilli" adlarını aldı. 1914

Sevr Anlaşması imzalandı. 1920

İlk Amerikan ay uydusu ORBİTER fırlatıldı. 1952

Amerika Birleşik Devletleri'nin Harlem basketbol takımı gösteri maçları için İstanbul'a geldi. 1952

Necmettin Erbakan milletvekili adaylığı için Adalet Partisi'ne kaydını yaptırdı. 1969

Süleyman Demirel, "Halk isterse cumhurbaşkanı olurum" dedi. 1986

İlk Türk uydusu " TÜRSAT 1-B" uzaya fırlatıldı.1780 kilogram ağırlığındaki uydunun ömrü 13 yıl. Uydunun 11 kanalı Türk özel televizyonlarına ayrıldı. 1994

Dünün videosu: Afra Saraçoğlu Kpop performansıyla dikkat çekti.

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