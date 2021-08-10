Güne Başlarken | 10 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca, 14 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 6 sağlık teknikeri (otopsi), 2 biyolog ile bir aşçı kadrosu olmak üzere 23 personel alımı yapılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, temmuz ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç ve dış hatlarda yolcu trafiğinin, direkt transit yolcularla birlikte toplam 17 milyon 135 bin 415 bin olduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasını zorunlu kılacak.

Güne Dair Notlar

10 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 65 TL euro ise 10, 15 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 28°C, 38°C Az bulutlu Ankara, 17°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 24°C, 28° Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 21°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yüreğimizi yakan orman yangınlarını günlerdir konuşuyoruz. Enine boyuna tartışıyoruz, söndürme çalışmalarının nasıl etkili olması gerektiğini, zamanında müdahalenin önemini, yangın uçaklarının gerekliliğini değerlendiriyoruz. Konunun bu kadar çok üzerinde durduğumuz ve yakından takip ettiğimiz için muhtemelen bundan sonraki orman yangınlarına daha etkili şekilde eğileceğiz. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

10 Ağustos günlük burç yorumları