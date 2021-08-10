Güne Başlarken | 10 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
10 Ağustos 2021, Salı 07:34 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca, 14 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 6 sağlık teknikeri (otopsi), 2 biyolog ile bir aşçı kadrosu olmak üzere 23 personel alımı yapılacak.
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, temmuz ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç ve dış hatlarda yolcu trafiğinin, direkt transit yolcularla birlikte toplam 17 milyon 135 bin 415 bin olduğunu açıkladı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasını zorunlu kılacak.
Güne Dair Notlar
- 10 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 65 TL euro ise 10, 15 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 28°C, 38°C Az bulutlu Ankara, 17°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 24°C, 28° Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 21°C, 37°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Yüreğimizi yakan orman yangınlarını günlerdir konuşuyoruz. Enine boyuna tartışıyoruz, söndürme çalışmalarının nasıl etkili olması gerektiğini, zamanında müdahalenin önemini, yangın uçaklarının gerekliliğini değerlendiriyoruz. Konunun bu kadar çok üzerinde durduğumuz ve yakından takip ettiğimiz için muhtemelen bundan sonraki orman yangınlarına daha etkili şekilde eğileceğiz. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
10 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde aradığınız bazı duygusal ihtiyaçlarınız var. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.
- BOĞA: Yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız.
- İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.
- YENGEÇ: Ön yargısız yaklaşımınız karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi en büyük arzunuz. Yaşama pratik bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Yeterli cesarete sahipsiniz.
- ASLAN: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için gereken bağlantıları kuruyorsunuz.
- BAŞAK: Duygularınız her zamankinden çok daha fazla yoğun olacak. Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyeceksiniz.
- TERAZİ: Deneyim ve testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir hafta. Ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.
- AKREP: Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Birlikte yaşadığınız kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük sorunları büyütebilirsiniz. Onları ikna etmek için olağanüstü bir çaba sarf edeceksiniz.
- YAY: Baskı altında tuttuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkilerinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Özel çabalarınız çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor. Yaşantınızdan keyif almalısınız.
- OĞLAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı herkes biliyor.
- KOVA: İşinizi yaparken, duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Uzun süredir özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.
- BALIK: Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta. İlişkilerinizde kalıcı duygular ararken yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Her şeyin değiştiğinin farkındasınız.
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